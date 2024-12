Red Bull München gewinnt zum Jahresabschluss gegen Wolfsburg – Ehliz schreibt Club-Geschichte

Der EHC Red Bull München siegte am 32. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (1:2|0:0|2:0). Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Les Lancaster, Chris DeSousa und Markus Eisenschmid die Tore für die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser, die im letzten Match des Jahres 2024 ihren 18. Saisonerfolg und dritten Heimsieg in Serie feierte. Mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 und jetzt 273 DEL-Punkten für München (124 Tore, 149 Assists) zog Yasin Ehliz in der ewigen Scorerliste des EHC Red Bull München mit dem bislang Führenden Yannic Seidenberg gleich.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten druckvoll und offensiv ins letzte Match des Jahres. Schon nach wenigen Sekunden tauchte Taro Hirose allein vor Hannibal Weitzmann auf, aber der Grizzlys-Goalie parierte. Keine Abwehrchance hatte er in der achten Minute, als Lancaster mit einem platzierten Schuss ins Eck die verdiente Führung für München erzielte. Doch die Freude währte nicht lange und wurde doppelt getrübt: Erst staubte Darren Archibald zum Ausgleich ab (11.), dann besorgte Nicholas Caamano sogar das 2:1 für die Gäste (13.). Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Auch im Mittelabschnitt spielten die Münchner von Beginn an mit viel Tempo nach vorne. Für Wolfsburgs Weitzmann gab es reichlich Arbeit, die er tadellos erledigte. Die Red Bulls feuerten aus allen Lagen, aber der Puck wollte einfach nicht über die Linie. Der Jubel über den Ausgleich von Koni Abeltshauser in der 34. Minute kam zu früh. Der vermeintliche Treffer wurde nach Videobeweis zurückgepfiffen und nach 20 torlosen Minuten blieb es zur zweiten Pause bei der 2:1-Führung der Wolfsburger.

Nach nur 40 Sekunden im Schlussabschnitt tauchte Ehliz frei vor Weitzmann auf, doch auch das Geburtstagskind traf nicht zum längst überfälligen 2:2. Die Red Bulls setzten ihren Sturmlauf dennoch unverdrossen fort und erspielten sich Chance um Chance. Den Grizzlys gelang es nur selten, gefährlich vors Münchner Tor zu kommen, aber ihr Defensivbollwerk hielt. Bis zur 54. Minute: Ehliz bediente DeSousa, der in der Folge gekonnt einnetzte. Historischer Punkt für Ehliz, Ausgleich für den viermaligen deutschen Meister! Und die Red Bulls setzten in der Schlussminute noch einen drauf: Mit seinem 100. DEL-Tor markierte Eisenschmid noch den Siegtreffer für den EHC Red Bull München.

Yasin Ehliz:

„Wir haben nie aufgehört zu spielen und uns nach dem Rückstand zurückgekämpft. Heute haben wir bewiesen, dass wir solche Spiele drehen können. Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Diesen Rekordpunkt und Meilenstein erreicht zu haben, ist etwas Schönes. Es bedeutet mir viel, für München zu spielen.“

Tore:

1:0 | 07:07 | Les Lancaster

1:1 | 10:58 | Darren Archibald

1:2 | 12:41 | Nicholas Caamano

2:2 | 53:52 | Chris DeSousa

3:2 | 59:08 | Markus Eisenschmid

Zuschauer:

10.796