Schneller zu Konzert, Kurs & Kaffee – Neue Teststation im Gasteig

Die Möglichkeit zum schnellen Testen vor Ort spart Besucher*innen des Kulturzentrums extra Wege. Grundsätzlich steht die Teststation aber allen Bürger*innen offen. Wer möchte, kann dort täglich einen kostenlosen Antigentest machen.

Pünktlich zur Rückkehr von Kunst und Kultur öffnet ein neues Testzentrum im Gasteig. Im Angebot: Kostenlose Bürgertests sowie weitere Antigentests und PCR-Tests gegen Gebühr. Die neue Teststation im Foyer des Carl-Orff-Saals im 1. OG ist täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. Zunächst können dort 80 Personen pro Stunde getestet werden, eine Erweiterung der Kapazitäten ist in Planung. „Jetzt kehrt wieder Leben in den Gasteig ein. Die neue Teststation ist ein wertvoller Service für Konzertbesucher, Kursteilnehmerinnen, Studenten, Mitarbeiterinnen sowie unsere Nachbarschaft in Haidhausen“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner.

Voraussetzung für das Testen im Gasteig ist ein Termin, den Interessierte online unter www.covidzentrum.de vereinbaren können, sowie die Vorlage eines Lichtbildausweises. Der Antigentest wird per Abstrich im vorderen Nasenbereich durchgeführt, der PCR-Test per Abstrich in Rachen oder Nase. Die Ergebnisse des Antigen- bzw. Schnelltests können innerhalb von 20 Minuten online abgerufen werden, die Ergebnisse des PCR-Test werden vom Labor innerhalb von 24 Stunden per E-Mail versendet – auf Deutsch und Englisch, was für internationale Reisen von Bedeutung sein kann. Bei einer PCR-Testung am Samstag folgt das Ergebnis am Montag.

Betreiber der Teststation im Gasteig ist die KDP BioMed GmbH mit mehreren Testzentren in Deutschland. Weitere Standorte befinden sich beispielsweise in der Deutschen Oper sowie der Philharmonie Berlin, im Konzerthaus Dortmund, im Gewandhaus zu Leipzig oder im Ernst Deutsch Theater Hamburg.

Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen gibt es auf www.covidzentrum.de