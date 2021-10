Sendling: Schalungsmaterial am Dach in Brand geraten

Polizei meldet Feuer auf einer Baustelle – Polizeibeamte haben am Nachmittag Rauch und Feuer auf einer Baustelle bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die alarmierten Kräfte verschaffen sich kurz einen Überblick und stellten fest, dass Schalungsmaterial am Dach in Brand geraten war. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten konnte die Flammen mit einem C-Rohr schnell löschen. Um sicherzugehen, dass nichts Weiteres mehr in Brand geraten wird, kontrollierten die Einsatzkräfte noch den Bereich mit der Wärmebildkamera. Abschließend wurde noch der umliegende Bereich mit Wasser gekühlt.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Für die Löschmaßnahmen musste die Oberländerstraße für den Verkehr etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.