TAUBERTAL-FESTIVAL – ausverkauft – Informationen zur Anreise

Der Countdown läuft: In gut 8 Tage öffnet das legendäre Taubertal Festival-Festival wieder seine Pforten. Vom 08. bis 11. August 2024 verwandelt sich die malerische Eiswiese am Fuße der Rothenburger Altstadt erneut in einen pulsierenden Hotspot für Musikliebhaber aus aller Welt. Die Tickets dafür sind inzwischen ausverkauft.

Es gibt noch eine letzte Chance auf Tickets: Versandrückläufer und Ticketstornos.

Der Verkauf dieser Tickets startet am Mittwoch, 31.7. um 18:00 Uhr. Wer noch eines dieser Last Minute-Tickets haben möchte, sollte allerdings schnell sein, denn erfahrungsgemäß handelt es sich dabei nur um einige wenige Karten, die online dann sehr schnell vergriffen sind.

Zu haben sind die Karten hier: https://taubertal-festival.de

Anreise

Der Campingplatz Berg öffnet wie in jedem Jahr auch heuer wieder ab Mittwoch, 9:00 Uhr, also ab dem 7. August, seine Pforten. Die Zufahrten zum Campingplatz „Berg“ sind ab den beiden Autobahnabfahrten der A7 (Ausfahrt 107/Langensteinach und Ausfahrt 109/Wörnitz) durchgehend beschildert. Die Veranstalter geben dabei zu bedenken: Wer mit einem Fahrzeug von über 9 Metern Länge und/oder einem Gewicht von über 7,5 t anreist, benötigt eine Vorab-Reservierung im Rahmen des Gruppen-Campings.

Das Green Camping im Tal öffnet am Donnerstag um 09:00 Uhr.

Party auf dem Campingplatz: Flunky Ball und Bobby Car Rennen

Nicht nur auf den Bühnen wird es heiß hergehen – auch der Campingplatz Berg steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Party! Am Sonntag wird es dort ein Bobby Car Rennen geben, außerdem sind die Besucher dazu aufgerufen, sich am Flunky Ball-Turnier unvergesslich zu machen. Die Startplätze im Bobby Car-Rennen sind bereits ausgebucht – es gibt auf der Festivalpage allerdings noch die Möglichkeit, sich in eine Warteliste einzutragen. Anmeldungen für den Flunky Ball-Wettkampf können noch angenommen werden.

Ein Blick auf das Line-Up

Das Taubertal Festival 2024 wartet wie jedes Jahr mit einem illustren Line-Up auf, das keine Wünsche offenlässt. Mit dabei sind unter anderem: Rise Against, Alligatoah, Deichkind Beatsteaks, Nina Chuba, Giant Rooks, Feine Sahne Fischfilet, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und Bosse.

Über das Taubertal Festival

Das Taubertal Festival ist eines der renommiertesten Musikfestivals Deutschlands. Seit seiner Gründung zieht es jährlich Tausende von Musikfans nach Rothenburg ob der Tauber. Mit einem Mix aus etablierten Künstlern und aufregenden Newcomern bietet das Festival ein unvergleichliches Erlebnis in einer atemberaubenden Naturkulisse.

Der Startschuss erfolgt am Donnerstag Abend mit DJ Jan Schwarzkamp, Tyna, Bibiza und Montreal.