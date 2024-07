Themenführung im Schlosspark Nymphenburg am 3. August: Lustwandeln im Grünen

Am Samstag, den 3. August bietet die Bayerische Schlösserverwaltung eine interessante Themenführung im Schlosspark Nymphenburg an. Unter dem Titel „Lustwandeln im Grünen“ führt die Kunsthistorikerin Ursula Simon-Schuster um 14 Uhr durch den allseits beliebten Park, der sich über gut 200 Hektar erstreckt. Dabei erzählt sie faszinierende Details zum Leben der höfischen Gesellschaft, die den Park gleichermaßen zur Repräsentation und zum Vergnügen nutzte. Auch der Wandel von der Gartenanlage nach französischem Vorbild hin zum englischen Landschaftsgarten kommt zur Sprache.

Auf einen Blick

Was? Themenführung „Lustwandeln im Grünen. Höfisches Leben im Park – Gartengestaltung von Französisch bis Englisch“

Wann? Samstag, 3. August 2024, 14 Uhr; die Führung dauert etwa 90 Minuten

Wo? Schlosspark Nymphenburg, Treffpunkt: vor dem Hauptschloss (stadtseitig)

Kosten? 3,- Euro pro Person (+ Eintritt Parkburgen)

Anmeldung? ohne Anmeldung – Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt. Tickets sind am Veranstaltungstag an der Museumskasse erhältlich; Reservierungen sind leider nicht möglich. Besorgen Sie sich Ihr Führungsticket bitte rechtzeitig an der Kasse!

Weitere Informationen zu Schloss Nymphenburg erhalten Sie unter https://www.schloss-nymphenburg.de/