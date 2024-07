Trafoanlage in Brand

Zu einem Brand in einer Trafoanlage ist es am Freitagnachmittag gekommen. Durch den Brand kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall.

Aufgrund einer Rauchentwicklung an einem Trafohäuschen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München nach Untermenzing alarmiert. In der elektrischen Anlage war es zu einem Brand gekommen. Um eine mögliche Brandausbreitung außerhalb des Trafohäuschens verhindern zu können, wurde ein Hohlstrahlrohr in Bereitstellung gebracht. Die Flammen an der elektrischen Anlage wurden durch einen Atemschutztrupp mit einem Kohlendioxidlöscher (CO2) abgelöscht. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.