Veranstaltungstipp: Aktionstag „KLIMA, TIER UND WIR“ im Tierpark Hellabrunn

Der Tierpark Hellabrunn steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Klimaschutzes: Am Samstag den 27. Juli 2024 findet erneut der Aktionstag „KLIMA TIER & WIR“ statt, zu dem Hellabrunn ganz herzlich einlädt. Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher an diesem Tag im direkten Austausch für den Klimaschutz zu sensibilisieren und Projekte im Umwelt- und Artenschutz vorzustellen – eben ein ganz nachhaltiger Start in die bayerischen Sommerferien.

Eine der zentralen Herausforderungen für Menschen sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind sich ändernde, klimatische Bedingungen. Schwankende Temperaturperioden oder auch Verschiebungen von jahreszeitlichen Bedingungen gehören mit zu den größten existenziellen Bedrohungen unserer Zeit. Am Aktionstag werden in Hellabrunn verschiedene Naturschutzverbände und Artenschutzorganisationen mit den Tierparkgästen über ihre Arbeit sprechen und praktische Handlungstipps für den Alltag mitgeben.

Als externe Kooperationspartner sind neun Organisation wie „Unser Land“, die Isarfischer, die Reptilienauffangstation, Greencity, das Waldrapp-Team, The Response, die Umwelt-Akademie sowie der Münchner Ernährungsrat mit ihren Informations- und Mitmachständen vor Ort. Zusätzlich werden auch der Hellabrunner Förderkreis, ein Bastelstand sowie der Hellabrunner Artenschutzstand auf aktuelle Projekte hinweisen und finanzielle Unterstützung für die Projekte der Artenschutzorganisationen „Rettet den Drill e.V.“ und „Sphenisco e.V.“ sammeln.

Bei der geplanten Quizrallye erwarten teilnehmende Gäste viele tolle Preise und zahlreiche Informationen über Trinkwasser, nachhaltige Mobilität, heimische Gewässertiere und Reptilien, Baumpflanzaktionen und Wiederansiedlungsprojekte verschiedener Tierarten wie dem Waldrapp. Bei den vielen zusätzlichen Mitmachaktionen wie zum Beispiel dem „Ökosystem-Jenga“ wird spielerisch gezeigt, wie wichtig einzelne Bausteine im jedem Ökosystem sind und was passiert, wenn nach und nach immer mehr Teile „wegfallen“. Im gesamten Tierpark laden von der Giraffensavanne bis ins Mühlendorf alle Aktionsstände zum Gespräch und Mitmachen ein.

Tierparkdirektor Rasem Baban freut sich auf den „KLIMA, TIER & WIR“-Aktionstag: „Wir möchten mit so einem Tag deutlich machen, wie wichtig das gemeinschaftliche Engagement und der tägliche Beitrag zum Arten- und Klimaschutz von jedem von uns ist. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern können wir zeigen, dass kleine und eigene Initiativen ein wichtiger Schritt zu einem wegweisenden Beitrag sein können“, so Baban abschließend.