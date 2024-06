Zeugenaufruf zum Tötungsdelikt in Milbertshofen

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 03.06.2024, gegen 16:45 Uhr, im Bereich der Schmalkaldener Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen. In dessen Verlauf ist ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München lebensgefährlich verletzt worden und verstarb wenig später aufgrund einer Schussverletzung in einem Münchner Krankenhaus.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahm das Kommissariat 11.

Im Rahmen dieser Ermittlungen fokussiert sich nun ein konkreter Tatverdacht gegen einen bislang noch unbekannten Täter. Dieser soll dem 24-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt haben und vermutlich mit einem Audi Pkw, A3, schwarz, den Einsatzort verlassen haben. Anscheinend hat es eine Vorbeziehung zwischen dem Täter und dem 24-Jährigen gegeben. Das Motiv dieser Tat ist weiterhin unbekannt.

Aus diesem Grund wurde eine Zeugenaufruf zum Tötungsdelikt initiiert, der nun unter folgendem Link eingesehen werden kann: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/067991/index.html

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Täter oder dem gesuchten Fahrzeug geben? Ist jemandem das Fahrzeug bereits zu einem anderen Zeitpunkt in der Schmalkaldener Str. (im Bereich Oberhofer Platz und Silcherstraße) oder irgendwo anders aufgefallen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf unser eingerichtetes Upload-Portal hinweisen.

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Tatort bzw. von der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 16:15 bis 17:00 Uhr am 03.06.2024 gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen: https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

Dieser Aufruf richtet sich auch an Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit an der Tatörtlichkeit vorbeigefahren sind und möglicherweise Aufnahmen (Dashcam o.ä.) gemacht haben.

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien über diese Wege und Anwendungen nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.