10. Moosacher Hüttenzauber vom 18.11. – 22.12.2024

Romantischer Weihnachtsmarkt direkt am Moosacher St. Martins-Platz

Der Moosacher Hüttenzauber findet schon zum 10. Mal statt und wird begeistert von Moosachern und allen anderen lieben Besuchern und Familien angenommen. Er ist ein romantischer kleiner Weihnachtsmarkt in gemütlicher Kulisse, direkt an der Martinskirche am Moosacher St.-Martinsplatz Pelkovenstr. 67, ganz bequem mit der (U3) zu erreichen.

Vom 18.11. – 22.12.2014

Eröffnung 25. November ab 16Uhr

Täglich von 14 Uhr – 22 Uhr

Sa & So 12.00 – 22.00

24.11. Totensonntag 2024 abgeschlossen!!

Infos und Programm: moosacher-hüttenzauber.de