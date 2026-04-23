150 Jahre Tram: MVG Museum am Sonntag geöffnet

Präsentation historischer Tram-Wagen (Typ A, D und I)

Modellbahnmarkt für Sammler

Shuttle: Jubiläums-Tram ab Max-Weber-Platz, Bus ab Giesing

Das MVG Museum hat am Sonntag, 26. April, seinen nächsten Öffnungstag. Für alle Besucher gibt es ein buntes Programm rund um den Münchner Nahverkehr und das Jubiläum 150 Jahre Tram in München. Außerdem findet am Sonntag der beliebte Modellbahnmarkt statt, bei dem Modellbahn-Fans und Sammlerstöbern, kaufen oder tauschen können.

Fotomöglichkeit mit historischen Fahrzeugen

Highlight bei diesem Öffnungstag ist die Präsen-tation von drei historischen Straßenbahn-Wagen, die im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums aufbereitet werden. Der A-Wagen fährt (noch ohne Fahrgäste) auf dem Museumsgelände, D- und I-Wagen werden im Freien stehen und können sowohl von außen als auch von innen fotografiert werden. Außerdem sind Mitarbeiter vor Ort, die Auskünfte zu den historischen Fahrzeugen geben. Diese drei Wagen sind neben zahlreichen anderen Zügen Teil der großen Fahrzeug-Parade am 17. Oktober in der Münchner Innenstadt, die einen Höhepunkt des Jubiläumsjahrs darstellt.

Jubiläums-Shuttle zwischen Max-Weber-Platz und MVG Museum

Auf der Shuttlelinie E7 bringt einer der beiden Jubiläumszüge die Fahrgäste vom Max-Weber-Platz zum MVG Museum und wieder zurück. Weitere Infos zu den Shuttle-Linien unten bei der Anfahrtsbeschreibung. Beim Jubiläumszug handelt es sich um eine vierteilige Tram vom Typ Avenio (T Wagen), bei der jeder Wagenteil für eine eigene Ära steht:

1898 zum Einsteigen: Der erste Wagenteil erinnert an den historischen A Wagen – inklusive angedeuteter Fenster-Vorhänge. Ein nostalgischer Gruß aus den frühen Jahren der Münchner Tram.

Blau-Beige der Nachkriegsjahre: Der zweite Wagenteil greift die Farbwelt auf, die Münchens Straßenbild mit den ersten Neufahrzeugen nach dem Zweiten Weltkrieg prägte. Die frisch ausgelieferten M Wagen kamen so auf die Schiene – und auch die älteren Wagen erhielten das neue Kleid in Form einer frischen Lackierung.

Stufenlos in die Moderne: Teil drei erstrahlt im weiß-blauen Design der niederflurigen R Wagen ab 1990: stufenlos, besser zugänglich und komfortabler für alle. Gleichzeitig standen diese Züge für den Neustart der Tram nach dem Stadtratsbeschluss von 1986: Ausbau statt Stilllegung.

Festlicher Schlusspunkt: Das Heck präsentiert die aktuellen MVG Farben – und eine große „150“ zum Jubiläumsjahr 2026.

Auf insgesamt rund 5.000 Quadratmetern gibt das Museum mit rund 25 historischen Fahrzeugen, darunter Trambahnen, Busse und Arbeitsfahrzeuge, sowie vielen weiteren Exponaten und Schautafeln einen guten Überblick über 150 Jahre Nahverkehr in München. Große und kleine ÖPNV-Fans haben die Möglichkeit, Technik und Geschichte hautnah zu erleben. Zu den interaktiven Exponaten zählen ein U-Bahn- und ein Bus-Fahrsimulator, ein elektronischer Liniennetzplan, ein elektronisches Weichenspiel, ein bedienbarer Trambahn-Führerstand, Schauwerkstatträume und ein Glücksrad mit Gewinnen.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder und Jugendliche (6 bis 14 Jahre) bzw. Schüler und Studenten 2,50 Euro. Die Familienkarte kostet 6 Euro.

Anfahrt: Das MVG Museum ist in der Ständlerstraße 20. Es ist mit der Tram 18 (Schwanseestraße) sowie den Buslinien 139 und 145 (Ständlerstraße) zu erreichen.

Tram-Shuttle : Auf der Linie E7 fährt ein Zug im Jubiläumsdesign ab Max-Weber-Platz (Haltestelle der Linie 19 Richtung Berg am Laim) über Ostbahnhof und Giesing Bahnhof zum MVG Museum und zurück. Fahrplan: ab Max-Weber-Platz ab 10.20 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Tram hält an allen Zwischenhaltestellen. Zwischen Giesing Bahnhof und dem MVG Museum ergänzen sich die Tram-Sonderlinie E7 und der Bus-Shuttle O7 zu einem 15-Minuten-Takt.

: Auf der Linie E7 fährt ein Zug im Jubiläumsdesign ab Max-Weber-Platz (Haltestelle der Linie 19 Richtung Berg am Laim) über Ostbahnhof und Giesing Bahnhof zum MVG Museum und zurück. Fahrplan: ab Max-Weber-Platz ab 10.20 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Tram hält an allen Zwischenhaltestellen. Zwischen Giesing Bahnhof und dem MVG Museum ergänzen sich die Tram-Sonderlinie E7 und der Bus-Shuttle O7 zu einem 15-Minuten-Takt. Bus-Shuttle: Die Sonderlinie O7 fährt zwischen Giesing Bahnhof und MVG Museum. Fahrplan: Ab Giesing Bf. ab 10.55 Uhr alle halbe Stunde

Die nächsten Öffnungstage des MVG Museums vor der Sommerpause: