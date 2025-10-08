20. Oldtimertreffen im Waldgasthof Buchenhain am 11.10.2025

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, findet im idyllisch gelegenen Waldgasthof Buchenhain das 20. Oldtimertreffen statt. Liebhaber historischer Fahrzeuge dürfen sich auf einen besonderen Tag voller Glanz, Genuss und Geselligkeit freuen. Neben einer Vielzahl an liebevoll gepflegten Oldtimern und Motorrädern bis Baujahr 1995 erwartet die Besucher auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot mit Spezialitäten vom Grill und bayerischen Schmankerln. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band THE MEVERIX, die mit Live-Musik für beste Stimmung und ein stimmungsvolles Ambiente sorgt.

Inmitten herbstlicher Natur, umgeben von glänzendem Chrom und liebevoll restaurierten Fahrzeugen, lädt der Waldgasthof zu einem gemütlichen Verweilen ein. Das Oldtimertreffen ist längst zu einem festen Termin für Auto-Enthusiasten und Genießer geworden – ein Ereignis, das Tradition und Leidenschaft vereint.

Ein Muss für alle, die sich für klassische Automobile, gute Musik und kulinarische Genüsse begeistern – und gemeinsam einen sonnigen Herbsttag in unvergleichlicher Atmosphäre erleben möchten.

Waldgasthof Buchenhain

Samstag, 11. Oktober 2025 | ab 10:00 Uhr

Anfahrt >> Google Maps