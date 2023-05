Ab Juli: Neue Parklizenzgebiete in Sendling-Westpark

Am Freitag, 28. Juli, werden neue Parklizenzgebiete im Stadtgebiet in Betrieb genommen. Die Gebiete „Partnachplatz“, „Eichendorffplatz“, „Südliche Hansastraße“ und „Nördliche Passauerstraße“ im Stadtbezirk Sendling-Westpark sind vier von insgesamt acht Parklizenzgebieten, die der Stadtrat im Januar 2022 beschlossen hat. Damit notwendige Beschilderungen sowie – wo erforderlich – Parkscheinautomaten rechtzeitig zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung vorhanden sind, werden bereits jetzt vom Baureferat erste vorbereitende Arbeiten in den Gebieten vorgenommen.

Die künftigen Lizenzgebiete werden begrenzt von der Bahnlinie München-Bayrischzell im Osten, dem Mittleren Ring im Süden, dem Luise- Kiesselbach-Platz, der Albert-Roßhaupter-Straße und der Fernpaßstraße im Westen sowie der Heiterwanger Straße und Am Westpark im Norden. Die häufigsten Parkregeln in den Lizenzgebieten sind das Bewohnerparken (Parken ist Bewohner*innen mit einem gültigen Parkausweis vorbehalten) und das Mischparken mit Parkschein: Hier können Besucher*innen gebührenpflichtig mit Parkschein ganztägig parken, Bewohner*innen mit Parkausweis parken kostenlos und zeitlich unbegrenzt. Daneben wird es Mischformen geben, die den im Tagesverlauf wechselnden Verkehrssituationen angepasst sind und die Belange der gewachsenen Viertel mit einer lebendigen Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Arbeiten widerspiegeln. An Straßenabschnitten mit Gewerbeeinheiten, Einzelhandel etc. sind teilweise Kurzzeitparkflächen und Lieferbereiche eingerichtet, um auch die Belange des Wirtschaftsverkehrs zu erfüllen.

Bewohner*innen mit Wohnsitz im Lizenzbereich, für die ein Kraftfahrzeug zugelassen ist und die nicht über einen Stellplatz auf Privatgrund verfügen, können ab sofort unter bestimmten Voraussetzungen gegen eine Verwaltungsgebühr von 30 Euro jährlich einen Parkausweis für eine Gültigkeitsdauer von einem oder zwei Jahren beantragen. Alle wichtigen Informationen zur Antragstellung und zum Lizenzgebiet finden sich unter http://muenchenunterwegs.de/parken.