Am Hart: Taxifahrer attackiert

Am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 21:45 Uhr, befand sich ein 30-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München in seinem Taxi Mercedes an dem dortigen Taxistand. Dort wurde er von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf vernahm der Taxifahrer noch weitere Stimmen im Umkreis. Unvermittelt drauf wurde dem 30-Jährigen durch das geöffnete Fahrerfenster mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Im Anschluss flüchteten mehrere Personen vom Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der 30-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein unbeteiligter Zeuge rief daraufhin den Notruf der Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten in Tatortnähe mehrere Personen angetroffen und kontrolliert werden. Ob es sich bei diesen Personen auch um die Täter handelt, bedarf noch weiterer Abklärungen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ingolstädter Straße 101 (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.