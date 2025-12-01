Arbeitslosenquoten im November 2025

Die Arbeitslosigkeit ist im November im Agenturbezirk München weiter geringfügig gesunken. 1.204 Personen weniger waren arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Quote sank somit um 0,1 Punkte auf 5,0 Prozent. Damit ist sie trotz der schwach positiven Entwicklung im Vorjahresvergleich gestiegen. Im November 2024 lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk München noch bei 4,6 Prozent. Insgesamt waren in München (Stadt und Landkreis) 55.918 Personen arbeitslos gemeldet, 10,7 Prozent mehr Menschen als vor einem Jahr.

Auch in Bayern stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu November 2024 um 7 Prozent. Im November dieses Jahres waren 305.331 Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote bleibt unverändert zum Vormonat bei 3,9 Prozent, vor einem Jahr war sie 0,2 Prozentpunkte niedriger.

Bundesweit stabilisiert sich die Arbeitslosigkeit ebenfalls und nimmt um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat ab. Sie lag damit bei 6,1 Prozent. Im Vorjahresvergleich waren 111.000 Personen mehr arbeitslos gemeldet.