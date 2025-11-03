Aufbau fürs Tollwood Winterfestival läuft auf Hochtouren

In wenigen Wochen entsteht auf der Theresienwiese das Festivaldorf – unter Zeitdruck und mit viel Teamgeist – Festivalstart am 25. November

MÜNCHEN. Während noch die Wiesn-Zelte auf der Theresienwiese abgetragen werden, baut das Tollwood-Team schon fürs Tollwood Winterfestival auf – mit Hochdruck. Die Zeit ist knapp, trotzdem wächst das Festivaldorf Tag für Tag bis am 25. November das Winterwunderland zum vorweihnachtlichen Erlebnis einlädt.

Die Food-Plaza steht bereits, im Bazar-Zelt werden Planen gespannt. In den kommenden Tagen folgen das zweite Marktzelt Mercato, das vegan-vegetarische EssZimmer und der Hexenkessel für die Live-Konzerte. Ganz zum Schluss errichtet die französische Compagnie Cirque Ici das Zirkuszelt für die Show „Terces“ mit Johann Le Guillerm.

Parallel entstehen Markt- und Gastrostände, Kunstinstallationen, die Plätze für Feuershows und Performances. Überall wird geschraubt, gehämmert und geplant – mit Präzision und Teamgeist. Das Tollwood-Team arbeitet im engen Zeitfenster, doch die Stimmung ist konzentriert und zuversichtlich. Wenn das Winterfestival am 25. November seine Tore öffnet, wird von der Wiesn nichts mehr zu sehen sein – nur noch ein leuchtendes Festival voller Kunst, Musik und Sinneseindrücke.

Tollwood Winterfestival – Eintritt frei!

Zeitraum: 25. November bis 23. Dezember

Ort: Theresienwiese

Veranstaltung: „Terces“ – Die Magie der Objekte, Johann le Guillerm

Ort: Tollwood Winterfestival Theaterzelt (bestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 25.November – 21. Dezember 2025

Einlass: 30 Minuten vor Beginn

Beginn: Di, Do, Fr, Sa – 19:30 Uhr; So – 18 Uhr

Dauer: ca. 90 Min.

Altersempfehlung: ab 7 Jahren

Eintritt: ab 39 Euro, (ermäßigt 29 Euro) / Socialticket 19 EUR

Climate-Fair-Beitrag: 3 Euro – freiwilliger Beitrag zu Climate-Fair-Projekt von Klimaschutz+ Stiftung e.V. und dem Klima-Bündnis e.V.

Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.