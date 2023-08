Bekleidungsgeschäft in Flammen

Sendlinger-Tor-Platz – In einem Bekleidungsgeschäft hat es in der Nacht gebrannt. Die Flammen drohten auf die Stockwerke darüber überzugreifen.

Mehrere Anrufer meldeten einen Brand im Hinterhof eines Gebäudekomplexes am Sendlinger-Tor-Platz. Die Einsatzkräfte der nahe gelegenen Hauptfeuerwache konnten bereits bei der Anfahrt den Funkenflug über den Dächern sehen.

Beim in Brand geratenen Bekleidungsgeschäft waren auf der Hofseite bereits die Fenster geborsten und die Flammen drohten auf die darüberliegenden Stockwerke überzugreifen. Die Fenster im ersten und zweiten Stock waren ebenso gesprungen. Die Flammen hatten glücklicherweise die Einrichtung in den Büroräumen noch nicht erfasst. Während ein Trupp sich um das Feuer im Laden kümmerten, konnte ein weiterer Trupp das weitere Übergreifen der Flammen mit einem C-Rohr verhindern. Dies zeigte rasch Erfolg – der Einsatzleiter meldete nach wenigen Minuten “Feuer in Gewalt”. Zudem hatte er weitere Kräfte nachgefordert, welche die weiteren Nutzungseinheiten in allen anderen Stockwerken kontrollierten. Die Bewohner aus der fünften und sechsten Etage hatten selbstständig die Wohnungen verlassen und blieben unverletzt.

Nach den Löscharbeiten wurden alle verrauchten Räumlichkeiten mit Hochleistungslüftern belüftet und die geborstenen Fensterscheiben gesichert.

Im Einsatz waren insgesamt 65 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Der Schaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.