Brass Wiesn Festival vom 03.08. – 06.08.2023

Gmiatlich, zünftig, freindlich – so möchte sich das Musikfestival Brass Wiesn, das jährlich am Echinger Freizeitgelände im Landkreis Freising stattfindet, in Zukunft wieder zeigen. Damit kehrt das Veranstaltungsteam zur ursprünglichen Festivalphilosophie zurück, zum familienfreundlichen Musik- und Kulturevent für alle Fans der bayerischen Lebensart.

Hierzu zählt auch, die Gestaltung des Geländes mehr darauf auszurichten und die Besucherzahl etwas zu reduzieren. Die Brass Wiesn ist aus Eching nicht mehr wegzudenken. Dank einer Vielzahl helfender Hände konnten die Besucher:innen auch

in diesem Jahr die musikalischen Darbietungen, bayerische Schmankerl und die tolle Stimmung auf dem Gelände ausgelassen genießen. Neben der Festival Crew gehörten dazu das Catering-Team, Techniker:innen und Bühnenbauer:innen, Produktions- und

Medienteams, Aussteller:innen und natürlich die großartigen Künstler:innen. Unverzichtbar waren auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, der Sicherheitsdienste, des BRK, der Wasserwacht und der Taucherstaffel sowie die Meteorolog:innen, die während des Festivals durchgehend tätig waren. Ihnen allen gilt der große Dank der Veranstalter.

Weiterentwicklung bei der Sicherheit und Nachhaltigkeit

Neben den unzähligen unbeschwerten Szenen bleibt das diesjährige Festivalwochenende auch aufgrund zweier Unglücksfälle im Gedächtnis, die sich tragischerweise in der Nähe des Geländes ereigneten. „Nach wie vor stehen wir mit den Familien der Verunfallten in Kontakt“, so Festivalveranstalter Alexander Wolff. Die Sicherheit der Gäste hat höchste Priorität und so werden die Sicherheitsmaßnahmen auch im Hinblick auf die Durchführung im nächsten Jahr wieder routinemäßig evaluiert und laufend optimiert. Dies ist nach jeder Brass Wiesn üblich und ein wichtiger Bestandteil der Festivalplanung für das folgende Jahr.

Auch Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge der Gäste jenseits des Themas Sicherheit hat sich das Festivalmanagement zu Herzen genommen. So werden für das kommende Jahr neue Nachhaltigkeitsziele definiert, innovative Konzepte zur Umsetzung entwickelt und z.B. mehr auf eine lokale Versorgung gesetzt.

Erste bestätigte Bands und „Scheene Dinge aus Bayern“

Musikalisch ist die Planung ebenfalls in vollem Gange und die Liste der zugesagten Bands wird kontinuierlich länger. Mit dabei sind zum jetzigen Stand die fantastischen Dicht & Ergreifend, Fanfare Ciocarlia, Monaco F, Kellerkommando, Tegernseer Tanzlmusi, Pam

Pam Ida, Keller Steff Big Band und die Guten A-Band Big Band. Neben den musikalischen Highlights sind zudem kleine, ausgesuchte Verkaufsstände mit Kunsthandwerk, fairer Mode, Deko und mehr Handgemachtem aus der Region geplant. Interessierte Verkäufer:innen können sich direkt bei Tom unter tom@brasswiesn.de melden.

Startschuss für den Ticketverkauf der Brass Wiesn 2023

Parallel zu den ersten Vorbereitungen ist der Ticket-Vorverkauf bereits angelaufen und die erste Verkaufsphase sogar schon abgeschlossen. In Kürze beginnt die zweite Runde, die insbesondere für Wohnmobil-Camper:innen interessant wird. Bis auf wenige Tickets ist die Kategorie WoMo-Standard bereits ausverkauft. Wer noch etwas mehr Gmiatlichkeit genießen will, hat jedoch noch gute Chancen auf Tickets der Kategorie WoMo-Komfort. Schnell sein lohnt sich!

Mehr Informationen über das Brass Wiesn Festival gibt es auf der offiziellen Website unter www.brasswiesn.de