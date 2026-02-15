Brauerbund-Jury wählt 6 Kandidatinnen ins Online-Voting für das Finale der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin 2026/2027

Dem Aufruf des Bayerischen Brauerbundes „Willst Du Bayerns Königin werden?“ sind auch in diesem Jahr zahlreiche Bewerberinnen aus ganz Bayern gefolgt: 50 Damen haben sich um das ehrenvolle Amt beworben. Nach einer internen Vorauswahl wurden 24 Bewerberinnen aus allen Regierungsbezirken zum Casting ins GOP Varieté-Theater nach München eingeladen.

Die Jury des Castings setzte sich aus Expertinnen und Experten verschiedener Bereiche zusammen:

Anna Winkler, amtierende Bayerische Bierkönigin 2025/2026

Linnea Klee , ehemalige Bayerische Bierkönigin, für den Bereich „Repräsentation und Öffentlichkeit“

, ehemalige Bayerische Bierkönigin, für den Bereich „Repräsentation und Öffentlichkeit“ Georg Schneider , Präsident des Bayerischen Brauerbundes

, Präsident des Bayerischen Brauerbundes Wolfgang Wagner, Bayern Tourismus Marketing GmbH, für das „Bierland Bayern“ als Tourismus-Destination

Vor der Jury sammelten die Bewerberinnen erste Bühnenerfahrung und stellten sich in Einzelpräsentationen vor. Direkt im Anschluss wurden die sechs Kandidatinnen bekannt gegeben, die vom 13. April bis 4. Mai 2026 im Online-Voting antreten.

Die Kandidatinnen für das Online-Voting sind:

Grimminger, Alana Rebecca, 28 J., wohnhaft in Augsburg (Schw), geboren in Augsburg (Schw), Studentin Lehramt

Heinzinger, Sabine , 47 J., wohnhaft in Miesbach (Obb), geboren in Fürstenfeldbruck (Obb), Fremdsprachenkorrespondentin

, 47 J., wohnhaft in Miesbach (Obb), geboren in Fürstenfeldbruck (Obb), Fremdsprachenkorrespondentin Hoffmann, Franziska , 23 J., wohnhaft in Neunburg vorm Wald (Opf), geboren in Schwandorf (Opf)., Brauerin und Mälzerin

, 23 J., wohnhaft in Neunburg vorm Wald (Opf), geboren in Schwandorf (Opf)., Brauerin und Mälzerin Hopfensberger, Lea , 25 J., wohnhaft in Salching (Ndb)., geboren in Straubing (Ndb), Operationstechnische Assistentin

, 25 J., wohnhaft in Salching (Ndb)., geboren in Straubing (Ndb), Operationstechnische Assistentin Huber, Felicia , 39 J., wohnhaft in Garmisch-Partenkirchen (Obb), geboren in Starnberg (Obb), TV-Producerin, (Bier)Barbesitzerin

, 39 J., wohnhaft in Garmisch-Partenkirchen (Obb), geboren in Starnberg (Obb), TV-Producerin, (Bier)Barbesitzerin Kastenmüller, Katharina, 33 J., wohnhaft in Dietramszell/ Ascholding (Obb), geboren in Bad Tölz (Obb), Friseurmeisterin & Betriebswirtin

Dr. Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, führte durch das Casting und bedankte sich bei allen Bewerberinnen: „Jedes Jahr beeindruckt uns das Engagement und die Leidenschaft der Bewerberinnen für das Bayerische Bier. Es ist eine große Herausforderung, aus so vielen tollen Kandidatinnen eine Auswahl zu treffen.“

Im Vorfeld der Wahl werden die sechs Kandidatinnen im Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach auf die Auftritte während ihrer Vorbereitungsphase sowie auf eine mögliche Amtszeit geschult. Zusätzlich erhalten sie ein professionelles Medientraining.

Auf der Website www.bayerische-bierkönigin.de startet am 13. April 2026 das Online-Voting für die sechs Kandidatinnen. Die vier Kandidatinnen mit den meisten Stimmen ziehen ins große Finale ein.

Finale am 21. Mai 2026 im Löwenbräukeller München

Das Finale zur Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2026/2027 findet am 21. Mai 2026 im Löwenbräukeller in München statt. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Kultur und Brauwirtschaft werden an diesem besonderen Abend erwartet. Die Entscheidung fällt durch eine Kombination aus Jury- und Publikumsstimmen der Gäste im Saal.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, live dabei zu sein. Karten für das Finale sind ab dem 4. Mai über www.muenchenticket.de (Tel. 0 89/ 54 81 81 81) erhältlich.

Weitere Informationen zu den Kandidatinnen, den Partnern und Preisen finden Sie unter www.bayerische-bierkönigin.de.