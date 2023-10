Bus: Fahrplanänderungen zum 4. Oktober

Am Mittwoch, 4. Oktober, passt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) einige Fahrpläne beim Bus an. Die wegen des anhaltenden Personalmangels erforderlichen Angebotsreduzierungen werden teilweise neu über das Busnetz verteilt, damit der Betrieb trotz der personellen Engpässe künftig stabiler organisiert werden kann. Bei der Auswahl der Linien wurde außerdem darauf geachtet, wie viele Fahrgäste von den Reduzierungen jeweils betroffen sind und ob es Ausweichmöglichkeiten gibt.

Die planmäßigen Veränderungen zum 4. Oktober im Überblick:

Die Linien 58/68, 145, 155 und 168 fahren wieder regulär.

Die Linien X35, 55, 62 und 177 bleiben weiterhin ausgedünnt.

Bei den Linien X30, 52, 63, 100, 153, 161, 165 und 175 wird der Fahrplan geändert bzw. das Angebot reduziert.

MVG-Buschef Veit Bodenschatz: „Wie viele andere Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland kämpfen auch wir weiter mit Personalmangel und müssen Wege finden, damit umzugehen. Unser Anspruch ist, möglichst wenige Ausfälle beim Bus dem Zufall zu überlassen und Zuverlässigkeit zu bieten. Deswegen haben wir unsere Fahr- und Dienstpläne so optimiert, dass wir schneller als bisher und koordiniert auf die tatsächliche Personalverfügbarkeit reagieren können. Das versetzt uns auch in die Lage, die Fahrgastinformation zu verbessern, auch wenn sich ungeplante Ausfälle nicht ausschließen lassen. Unsere Fahrgäste bitten wir um Verständnis für die Situation und die nötigen Änderungen.“

Die Stadtwerke München (SWM) und die MVG steuern mit verschiedenen Maßnahmen gegen den Personalmangel an. So werden Zielgruppen wie Rentner und Studierende verstärkt in den Fokus genommen, die Ausbildung in Teilzeit vorbereitet sowie testweise bereits im Ausland ausgebildet. Gleichzeitig setzen SWM und MVG auf den Bau von Werkswohnungen. Aktuelle Ausschreibungen und Informationen über die Karrieremöglichkeiten bei MVG und SWM gibt es auf mvg.de/karriere.

Die weiterhin gültigen beziehungsweise neuen Anpassungen gegenüber dem regulären Busfahrplan ab 4. Oktober im Einzelnen: