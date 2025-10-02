Bus-Umleitungen in der Innenstadt

Wegen der Sanierung des Stadtmuseums kommt es im Bereich St.-Jakobs-Platz zu Verkehrseinschränkungen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher mehrere Buslinien umleiten. Die Einschränkungen gelten von Montag, 6. Oktober, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Freitag, 27. März, Betriebsende.

Die Buslinien 52 und 62 können in Richtung Sendlinger Tor die Haltestellen Viktualienmarkt bis St.-Jakobs-Platz nicht bedienen.

Die Haltestelle Marienplatz (Rindermarkt) wird auf beiden Buslinien über diesen Zeitraum hinaus dauerhaft aufgehoben.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de.