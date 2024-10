Delta setzt Zeichen gegen Brustkrebs: Das „Pink Plane“ zu Besuch am Flughafen München

Pretty in Pink: Auch in diesem Oktober macht die US-Airline mit dem ikonischen „Pink Plane“ und weiteren Maßnahmen auf das wichtige Thema Brustkrebs aufmerksam. Das Ziel: Spenden für die gemeinnützige Breast Cancer Research Foundation (BCRF) zu generieren, die sich der Prävention und Behandlung von Brustkrebs widmet. Seit dem Jahr 2005 haben Passagiere und Mitarbeitende von Delta insgesamt 28 Millionen US-Dollar für die Forschung gesammelt.

In diesem Jahr machte die Boeing 767-400ER mit der Sonderlackierung auch Halt am Flughafen in München. Das „Pink Plane“ landete kürzlich aus New York in der bayerischen Landeshauptstadt, bevor es sich am nächsten Morgen auf seinen Weg nach Atlanta machte.

Neben dem Zeichen, das Delta in der Luft setzt, servieren die Flugbegleiter an Bord in rosa Uniformen pinkfarbene Limonade. Außerdem gibt es die Möglichkeit, verschiedene Produkte in der charakteristischen Farbe zu erwerben – darunter Hüte, Schals und T-Shirts, die von Delta-Mitarbeitern kreiert wurden. Passagiere können die Artikel erwerben oder sich ganzjährig an den Spenden beteiligen, was neben Kreditkarte auch bar und sogar in Fremdwährung möglich ist. Mehr Infos zu der wichtigen Aktion finden Interessenten online.