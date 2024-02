Deutschland-Premieren, Custom-Bikes und Rennsport-Klassiker: IMOT gibt Startschuss für die Bike-Saison 2024

Vergangenes Wochenende war die bayrische Hauptstadt Motorrad-Hochburg. Zum Saisonbeginn bot die 31. IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung 2024 den Fans wieder den kompletten Überblick über die Neuheiten der Saison. Die wichtigsten Hersteller waren in den Hallen C5 und C6 des Messegeländes München-Riem am Start – viele davon exklusiv für den süddeutschen Raum. Deutschlandpremieren von Royal Enfield und Suzuki konnten bestaunt werden und die Kooperation mit der Freizeitmesse f.re.e lockte neue Zielgruppen an. Über drei Tage bestens gefüllte Messehallen, viele tausend Besucher und hochzufriedene Aussteller sprachen für sich.

Der große Zuspruch der Aussteller für die IMOT hält an und langjährige Besucher wie auch neue Fans der Messe wurden dieses Jahr wieder mit spannenden Neuheiten und Showacts fürs Kommen belohnt. Die Sondershow „IMOT Downtown“ war eines der vielen Specials auf der Messe und lockte begeisterte US-Bike-Fahrer und die, die es werden wollen. Neben Harley-Schmuckstücken gab es jede Menge Unterhaltungsprogramm: Starke Custom-Motorräder und eine Vielzahl an Rennsport-Bikes waren bei der IG Königsklasse, dem Deutschen Motorsport Verband und vom Rocket Race Club zu sehen. Das Irish-Pub Feeling am Guinness Stand und das E-Motorrad-Probefahren bei der Fahrschule Wittmann waren weitere Messe-Highlights.

Stellvertretend für die vielen zufriedenen Aussteller sagte Natalie Kavafyan, General Manager Germany & Austria von Triumph Motorcycles: „Für Triumph war es eine sehr erfolgreiche Messe. Vor allem, da wir hier durch unsere neuen 400er Modelle und die Daytona 660 viele junge Motorradfahrer und Neueinsteiger am Stand hatten. Unsere drei Vertragshändler vor Ort waren mit Beratungsgesprächen bestens ausgelastet und konnten zahlreiche Probefahrttermine vereinbaren. Kurz gesagt: Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!“ Nicht minder positiv fällt das Fazit von Benedikt Zacher aus, dem Head of Marketing Moto, Pirelli und Metzeler Motorradreifen: „Unsere Messestände auf der IMOT sind immer extrem gut frequentiert und wir können unser Credo ‚nah am Kunden zu sein‘ hier in München optimal umsetzen. Daher ist es für uns auch gesetzt, mit beiden Marken – Metzeler und Pirelli – vor Ort zu sein. Zudem bringt die Partnerschaft der IMOT mit der Messe f.re.e weiteren Zulauf, das ist eine tolle Kombination.“

Der Erfolg der IMOT 2024 ist zum einen den langjährigen Fans zu verdanken, aber auch den Besuchern, die erstmals in die Motorrad-Welt hineingeschnuppert haben. Die nächste Runde für die IMOT ist bereits geplant: Schon jetzt den 21.-23. Februar 2025 vormerken!