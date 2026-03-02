Dick Brave als Überraschungsfreind zu Oimaras Auftritt auf dem Tollwood Sommerfestival 2026

Dick Brave kommt als Überraschungsfreind zu Oimaras Auftritt auf dem Tollwood Sommerfestival am 26. Juni in der Musik-Arena – jetzt Tickets sichern

Er ist zurück. Wirklich zurück. Dick Brave schafft das Comeback des Jahres mit ausverkaufter Tournee und kommt am 26. Juni als Überraschungsfreind zum Konzert von Oimara auf das Tollwood Sommerfestival. In der Musik-Arena sorgt er mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Rockabilly-Energie, Vintage-Charme und modernem Augenzwinkern für einen Abend voller Kontraste. Mit dabei sind am 26. Juni auch Melissa Naschenweng und Hannes Ringlstetter. Karten für 54,90 Euro (erm. 52,03 Euro) gibt es versandkostenfrei über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0, bei München Ticket und Eventim. Weitere Infos unter www.tollwood.de.

Wenn Rock ’n’ Roll auf Gstanzl trifft

Im Januar veröffentlichte Dick Brave sein neues Doppelalbum „Breakers“ und meldete sich mit voller Rockabilly-Kraft zurück auf der Bühne. In der Tollwood Musik-Arena macht er mit seinen Neuinterpretationen bekannter Welthits, neuen eigenen Hits wie „Back for Good“ und seinem unverkennbaren Sound den Abend zu einem ganz besonderen Musik-Erlebnis.

Mit Dick Brave erweitert Oimara das musikalische Spektrum um eine weitere Facette. Zwischen bayerischer Liedkunst, Gstanzl und feinem Humor öffnet sich der Raum für Rock ’n’ Roll. Melissa Naschenweng verbindet Alpenklang mit Pop. Hannes Ringlstetter sorgt mit seiner persönlichen musikalischen Handschrift für überraschende Wendungen.

So entsteht am 26. Juni ein Programm, das Grenzen spielerisch überschreitet. Die Musik-Arena wird zum Treffpunkt für alle, die Lust auf Vielfalt haben: von Rockabilly bis Bayern-Beat, von großer Geste bis leiser Pointe – und auf Wackelkontakt – vielleicht auch als Rockabilly-Version.

Veranstaltung:

OIMARA & FREIND – Mit Dick Brave, Hannes Ringlstetter & Melissa Naschenweng

Ort:Musik-Arena (unbestuhlt)

Datum: 26. Juni 2026

Einlass: 17:30 Uhr