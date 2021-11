EHC Red Bulls effektiv: 6:3-Sieg in Iserlohn

IEC – RBM 3:6 | Abeltshauser: „Rückkehrer haben ein super Spiel gemacht“

Red Bull München verabschiedet sich mit einem Sieg in die Länderspielpause. Der Tabellenzweite der PENNY DEL hat ein kurzweiliges Duell bei den Iserlohn Roosters mit 6:3 (2:1|1:1|3:1) gewonnen. Trevor Parkes und Ben Street erzielten jeweils zwei Tore vor 2.887 Zuschauern am Seilersee. Außerdem erfolgreich für das Team von Trainer Don Jackson: Philip Gogulla und Ben Smith.

Spielverlauf

München mit den Rückkehrern Street, Gogulla, Frederik Tiffels und Zach Redmond im Aufgebot. Das Spiel: intensiv und schnell. Beide Teams setzten auf offensives Eishockey und hatten Topchancen. Die Roosters konterten gefährlich, John Broda setzte den Puck bei einer Drei-gegen-eins-Situation an den Pfosten (13.). Sven Ziegler zielte in der 17. Minute genauer. Iserlohn in Führung. Die Antwort der Red Bulls per Doppelschlag: Street nach einem Tiffels-Pass mit dem Ausgleich (19.), nur 47 Sekunden später platzierte Gogulla die Scheibe erneut im Iserlohner Tor – 2:1 (20.).



Ein offener Schlagabtausch nach dem Seitenwechsel. Die Roosters hatten zunächst mehr Abschlüsse – auch wegen zwei Powerplays. Broda belohnte die Sauerländer nach einer Einzelleistung mit dem 2:2 (32.). München reagierte mit einer Tempoerhöhung. Diese brachte Chancen und die erneute Führung durch Street: Der Comebacker fälschte einen Schuss von Jonathon Blum sehenswert zum 3:2 ab (39.).

Die Red Bulls schalteten nicht in den Verwaltungsmodus. Jacksons Team verteidigte aktiv und jubelte in der 46. Minute zum vierten Mal nach Parkes‘ Maßarbeit. Torsten Ankert verkürzte nur zwei Minuten später auf 4:3 (48.). In der spannenden Schlussphase hatten beide Teams tolle Möglichkeiten. Die Tore machte München: Smith erhöhte auf 5:3 (55.) und Parkes (58.) markierte den 6:3-Endstand.



Konrad Abeltshauser:

„Es war nicht einfach. Wir sind sehr froh über den Auswärtssieg. Die Rückkehrer haben ein super Spiel gemacht.“



Endergebnis

Iserlohn Roosters gegen Red Bull München 3:6 (1:2|1:1|1:3)

Tore

1:0 | 16:54 | Sven Ziegler

1:1 | 18:46 | Ben Street

1:2 | 19:33 | Philip Gogulla

2:2 | 31:47 | John Broda

2:3 | 38:04 | Ben Street

2:4 | 45:07 | Trevor Parkes

3:4 | 47:16 | Torsten Ankert

3:5 | 54:40 | Ben Smith

3:6 | 57:24 | Trevor Parkes

Zuschauer:

2.887