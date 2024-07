Ein Sommernachtstraum für wahre Fans: Trotz Gewitter und Regen kamen 30.000 Besucherinnen und Besucher in den Olympiapark

Das war ein Sommernachtstraum für wahre Fans, denn statt bestem Wetter und 35 Grad wie im letzten Jahr, trübten zu Beginn Gewitter und Regengüsse die beliebte Münchner Kulturveranstaltung. Trotzdem kamen 30.000 Besucherinnen und Besucher am Samstag in den Olympiapark, um die Headliner Nico Santos, Co-Headlinerin Stefanie Heinzmann und die junge Deutschpop-Sängerin MELE auf der Hauptbühne zu sehen, sowie das HyTop Soundsystem, Kid Simiu und Erobique & Florence Adooni auf der Halbinsel-Bühne. Zum Schluss sorgte das 33-minütige Feuerwerk unter dem Motto „Rhythm of the Stars“ für Gänsehautmomente.

.

„Ich bin sehr stolz auf unser Team, dass wir den Besucherinnen und Besuchern so kurz nach unserer Fan Zone und dem B2Run ein Erlebnis wie den Sommernachtstraum bieten konnten. Das war eine logistische Meisterleistung. Umso mehr betrübt es mich, dass wir diesmal in den ersten Stunden Pech mit dem Wetter hatten. Dass trotzdem so viele Besucherinnen und Besucher kamen, zeigt wie beliebt unser Festival ist. Ob Sonne oder Regen – der Sommernachtstraum ist eine feste Größe in den Kalendern der Fans und natürlich in unserem“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Neben der Haupt- und Halbinsel-Bühne gab es vor zwei weiteren Podien ausreichend Gelegenheit zum Tanzen. An der Pool Stage machten unter anderen die weibliche DJ-Crew Busy Bandulu und Blanko Malte Stimmung. An der Balloon Stage gaben sich Singer-Songwriter wie Lamene und Sarah Bugar das Mikro in die Hand.

Video >> Das Feuerwerk beim Münchner Sommernachtstraum

Das Highlight des Abends war das grandiose Feuerwerk unter dem Motto „Rhythm of the Stars“. In einer 33-minütigen Inszenierung zauberten die Pryrotechniker Antonio Parente und Thomas Jorhann ein Feuerwerk in den Münchner Nachthimmel, das für echte Gänsehautmomente sorgte. Der Auftakt mit der epischen ‚Game of Thrones‘-Titelmelodie versetze die Zuschauer:innen schon in Staunen, bevor über 30.000 Feuerwerkskörper synchron zu den Klängen von Bishop & Briggs, Kings of Leon und Two Steps from Hell den Himmel erleuchteten.

Trotz des unvorhersehbaren Wetters war der Sommernachtstraum 2024 ein voller Erfolg und bewies erneut, dass dieses Festival einen festen Platz in den Herzen seiner Fans hat.

Fotos: Olympiapark München / Fabian Stoffers

Video: Markus Mühlbauer / www.mrmfoto.de