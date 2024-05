Europameisterschaft 2024: Tipps für den Fußballsommer in Oberbayern

Am 14. Juni ist Anpfiff für das erste Spiel der Europameisterschaft 2024 in der Allianz-Arena München: Deutschland trifft auf Schottland. Dann packt auch uns Bergsport-Affine ausnahmsweise das Fußballfieber, denn München und das oberbayrische Umland stecken jetzt schon mitten in den Vorbereitungen für Public Viewings auf öffentlichen Plätzen und Fan-Veranstaltungen. Die Landeshauptstadt mit offiziellem Fanbereich im Olympiapark bildet einen Schwerpunkt, die umliegenden Regionen laden zusätzlich zu einer Verlängerung des Fan-Aufenthalts ein.

Nicht nur Public Viewing, sondern sportliche Aktivitäten, Streetfood-Angebote und Konzerte locken ab dem 14. Juni Gäste und Einwohner:innen der Landeshauptstadt in den Olympiapark im Münchner Norden. Hier, in der offiziellen Fan-Zone, werden alle Spiele der EM live auf großen Bildschirmen übertragen.

Schon vor dem eigentlich Beginn der Europameisterschaft kommt München in Feier-Stimmung: am 12. Juni 2024 findet auf der Theresienwiese das Fan Fest EURO 2024 statt. Hier spielen unter anderem Ed Sheeran, Nelly Furtado und Mark Forster vor 90.000 Fans.

Eines der Leuchtturmprojekte für das Kunst- und Kulturprogramm wird das Stadion der Träume im FatCat am Rosenheimer Platz sein. Hier lädt die Stiftung Fußball und Kultur zur UEFA EURO 2024 – unter der künstlerischen Leitung von Albert Ostermaier – Fußball- und Kulturfans ein, die besondere Zeit mit Konzerten & Theater, Lesungen & Film, Panels & Poetry Slam gemeinsam zu feiern. Das Pop-up-Stadion nach Entwürfen der britischen Künstlerin Morag Myerscough öffnete bereits am 10. Mai 2024, 17.30 Uhr.

Wer neben den Live-Übertragungen der Europameisterschaft tiefer in die Fußballgeschichte eintauchen möchte, hat in München reichlich Gelegenheit dazu.

Fünf Tipps für eine Tour zu historischen Münchner Fußballorten:

Die Theresienwiese – Wiege des Münchner Fußballs: um 1900 war Fußball schon ein beliebter Sport und es gab mehrere Vereine in München, die allerdings keine eigenen Trainingsplätze hatten. So wurde lange Zeit auf der Theresienwiese zu Füßen der Bavaria-Statue gekickt.

Das „Sechzger-Stadion" an der Grünwalder Straße: Vom Europapokal über Länderspiele bis hin zu Deutschen Meisterschaften haben sich dort viele Fußballdramen abgespielt. Auch die Zerstörungen im zweiten Weltkrieg konnte dem Grünwalder nichts anhaben. Es versprüht bis heute ganz bodenständig seinen Retro-Charme und wird dafür von den Münchner:innen heiß geliebt.

Gründungsort des FC Bayern München: In der damaligen Fürstenstraße (heute Kardinal-Döpfner-Straße) erinnert eine Stele an das „Gasthaus Gisela", in dem elf Männer 1900 den bis heute aktiven und weltbekannten Verein gründeten.

Geburtshaus Franz Beckenbauers in Giesing: Die Fußballlegende, die im Januar 2024 verstarb, wuchs in einem Wohnhaus direkt an der heutigen Sportanlage St.-Martin-Straße auf, wo auch heute noch große wie kleine Kicker:innen Trainings und Spiele abhalten. Nur zwei Gehminuten entfernt ist der Ostfriedhof, auf dem der 60er-Stürmer Rudi Brunnenmeier begraben liegt, der bis heute als Vereinsikone gilt.

in Giesing: Die Fußballlegende, die im Januar 2024 verstarb, wuchs in einem Wohnhaus direkt an der heutigen Sportanlage St.-Martin-Straße auf, wo auch heute noch große wie kleine Kicker:innen Trainings und Spiele abhalten. Nur zwei Gehminuten entfernt ist der Ostfriedhof, auf dem der 60er-Stürmer Rudi Brunnenmeier begraben liegt, der bis heute als Vereinsikone gilt. Das städtische Stadion in der Dantestraße: 1928 erbaut, fasste es damals 20.000 Zuschauer:innen. Als derzeit viertgrößtes Stadion der Stadt hat es eine wahrlich ruhmreiche – wenn auch sehr kurze – Fußballzeit hinter sich.

Für alle, die die Spiele der Europameisterschaft 2024 live miterleben wollen, am besten in schöner Kulisse mit zahlreichen Möglichkeiten für Rahmenprogramm, kommen hier sechs Tipps, wo Sie die EM-Spiele beim Public Viewing in Oberbayern in vollen Zügen genießen können: