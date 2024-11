Fahrraddiebe überführt – Videobeweis bringt Klarheit

Zwei Männer mit Sturmhauben sind Samstagnachts (23. November) einer Streife der Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof aufgefallen. Die Beamten nahmen die beiden Männer fest und fanden bei der Kontrolle Einbruchswerkzeug und ein Fahrrad. Letzte Klarheit brachte dann die Auswertung der Kameraaufzeichnungen.

Gegen 4 Uhr morgens beobachtete die Streife zwei Männer, die sich mit aufgesetzter Sturmhaube vom Ostbahnhof in Richtung Innenstadt bewegten. Einer der beiden war mit einem Fahrrad unterwegs. Als die Männer die Verfolgung durch die Streife bemerkten, ließen sie das Fahrrad stehen und versuchten in Richtung U-Bahn zu flüchten. Bei der Kontrolle der beiden Männer fanden die Beamten einen Bolzenschneider, schwarze Lederhandschuhe, ein Brecheisen und weiteres Einbruchswerkzeug. Beide gaben an, die Werkzeuge für ihre Arbeit zu benötigen. Bei einer Nachschau am Haupteingang des Ostbahnhofs fanden die Beamten ein aufgebrochenes Schloss. Eine anschließende Videoauswertung dieses Bereiches brachte dann den nötigen Beweis. Der 19-jährige Moldauer und der 18-jährige Ukrainer wurden vorläufig festgenommen, das Fahrrad zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.