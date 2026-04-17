Familiennachmittag auf dem Münchner Frühlingsfest am 21.04.2026

Jeden Dienstag verwandelt sich das Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese in ein echtes Paradies für Familien. Bereits ab etwa 12:00 Uhr öffnen die ersten Betriebe ihre Türen, und bis 19:00 Uhr locken zahlreiche Attraktionen mit ermäßigten Preisen – von Fahrgeschäften über Schießbuden bis hin zu Spiel- und Verkaufsständen.

Auch kulinarisch lohnt sich der Besuch: Die Gastronomiebetriebe bieten an diesen Tagen spezielle Familienangebote an. Für die kleinen Gäste gibt es zudem ein ganz besonderes Highlight, denn an beiden Familientagen gehört buntes Kinderschminken fest zum Programm.

Ein Besuch lohnt sich also für Groß und Klein – ein Tag voller Freude, Abwechslung und gemeinsamer Erlebnisse ist garantiert.