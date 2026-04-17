Kaltenberger Ritterturnier 2026: Auf ins Ritterabenteuer

Vom 10. Juli 2026 an verwandelt sich Schloss Kaltenberg für drei Wochenenden in eine liebevoll gestaltete mittelalterliche Erlebniswelt mit Bühnenprogramm auf 5 Live-Bühnen, Musik- und Gaukelei überall im Gelände, lebendigem Handwerk an den zahlreichen Marktständen und als Höhepunkt des Tages einer episch inszenierten Ritterturniershow in der Arena. Von Freitag bis Sonntag wartet das Kaltenberger Ritterturnier mit hunderten Erlebnissen auf.

Für einen Tag ins Mittelalter abtauchen

Der Geruch von offenem Feuer und frisch gebackenem Fladenbrot liegt in der Luft. Von der Rabenbühne neben der Arena wehen die ersten harten Trommelschläge und wilden Dudelsackklänge herüber. Der Schmied hämmert mit harten Schlägen ein glühendes Eisenschwert. Wenig später schreitet eine märchenhafte Fee mit anmutigen Schritten den Weg entlang. Überall auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Kaltenberg erwacht die Geschichte des Mittelalters zum Leben: Gaukler treiben ihren Schabernack in den Gassen, Marketender bieten ihre Waren feil, Musikanten spielen auf und Ritter aus allen Epochen lassen in den Ritterlagern ihre Schwerter klingen. Stundenlang kann man sich auf Schloss Kaltenberg von Erlebnis zu Erlebnis treiben lassen. Rechnet man allein die täglichen Auftritte auf allen Bühnen zusammen, kommt man auf mehr als 40 Stunden Programm. Und dann ist da noch der Höhepunkt des Tages: Die große Ritterturniershow, die jedes Jahr neu inszeniert wird und alle in ihren Bann zieht.

Action hautnah beim neu inszenierten Turnier

Beim Turnier in der Arena reiten die wagemutigen Kämpfer einander im vollen Galopp entgegen. Lanzen bersten. Ritter stürzen in den Sand. Rappeln sich wieder auf, um zum Schwert zu greifen. Das Spektakel nimmt seinen Lauf. Für zwei Stunden erlebt das Publikum ein Auf und Ab der Emotionen. Intrigen werden gesponnen, Listen ersonnen. Jedes Jahr kann das Publikum dabei in eine neue Geschichte eintauchen. Held der Story in diesem Jahr ist der junge Albrecht. Er wächst behütet am Hof seiner Eltern auf. Doch die Boshaftigkeit der Herrscherin Magdalenen führt schließlich zum Bruch Albrechts mit dem Hof. Sein Kampf für die unterdrückten Bauern des Landes führt ihn schließlich zu einer finalen Auseinandersetzung gegen niemand Geringeres als den Schwarzen Ritter; seinen Vater … Bis die letzte Schlacht geschlagen ist, erlebt das Publikum aufregende Turnierwettkämpfe, fantastische Reitkunst und Drama pur.

Neue Künstler und Mittelalter-Legenden

Zur besonderen Qualität des Kaltenberger Ritterturniers gehört, dass es sich immer wieder neu erfindet. Hier versammeln sich nicht nur die beliebtesten Musikgruppen und Gaukler der Mittelalterszene – wie Corvus Corax, Tanzwut, Koenix, Merlet oder der Kristallmagier. Immer wieder bekommen hier auch junge Künstler die Möglichkeit, sich erstmals einem großen Publikum zu zeigen. In diesem Jahr werden sich bestimmt die aberwitzigen Wildschweinreiterinnen oder die zauberhaften Lichtelben ins Herz der Menschen spielen. Ebenso wie die Spielleute von Tempus und Keltania. Mit der Compagnie Alagos ist eine neue fantastische Gruppe aus Frankreich zu Gast, die Feuerkunst, Zirkus und Akrobatik miteinander verbindet. Jedes Jahr gibt es auf Schloss Kaltenberg eben etwas Neues zu erleben.

Jeder Tag ist anders

Die Tore von Schloss Kaltenberg sind immer freitags bis sonntags geöffnet, wobei jeder Tag anders ist. Die Freitage auf Schloss Kaltenberg gehören allen, die gern bis spät in die Nacht ausgelassen tanzen und feiern. Zunächst in der Gauklernacht, die – noch ohne Arenashow – den stimmungsvollen Auftakt des Ritterturniers bildet. In ihr treten die Künstler mit besonderen oder aufwendiger gestalteten Vorstellungen auf und verwandeln das gesamte Areal in eine einzige Bühne. Die Freitage der anderen beiden Wochenenden bieten mit den epischen Nachtturnieren ein fantastisches Highlight. Auch an diesen Tagen kommen Nachtschwärmer voll auf ihre Kosten. Das Programm endet erst gegen 01:30 Uhr.

Die Samstage auf Schloss Kaltenberg sind das große Fest für alle. Die Tore zum Schloss öffnen um 16 Uhr. Die Turniershow beginnt in der Dämmerung, wenn die Licht- und Spezialeffekte besonders eindrucksvoll wirken.

Die Sonntage mit dem frühen Programmstart um 12 Uhr sind dagegen wie gemacht für Familien mit Kindern. Zusätzlich zur Ritterturniershow um 16 Uhr gibt es an diesen Tagen gleich im Anschluss auch noch ein großes Kinderritterturnier in der Arena. Ein unvergessliches Erlebnis …

Wer mehr über das Programm der einzelnen Tage erfahren möchte: Auf ritterturnier.de gibt es alle wichtigen Informationen. Tickets für das Kaltenberger Ritterturnier – Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben! – sollte man unbedingt online im Vorverkauf erwerben, um garantiert auf das Gelände zu kommen und seinen Platz in der Arena sicher zu haben.

Das Kaltenberger Ritterturnier 2026 – alle Termine

Wochenende

Fr. 10. Juli, Gauklernacht

Sa. 11. Juli, Abendturnier

So. 12. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

Wochenende

Fr. 17. Juli, Nachtturnier

Sa. 18. Juli, Abendturnier

So. 19. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

Wochenende

Fr. 24. Juli, Nachtturnier

Sa. 25. Juli, Abendturnier

So. 26. Juli, Tagesturnier + Kinderritterturnier in der Arena

An drei Wochenenden im Juli verwandelt sich Schloss Kaltenberg immer freitags bis sonntags in eine mittelalterliche Turnierstadt mit dutzenden Markt- und Handwerksständen, zahlreichen Tavernen und Schänken sowie mittelalterlichen Lagern. Auf dem weitläufigen Schloss- und Waldgelände unterhalten Gaukler, Musikanten sowie mittelalterliche Lagergruppen das Publikum den ganzen Tag lang und laden zum Entdecken, Staunen, Tanzen und Mitmachen ein. Höhepunkt des Turniertages ist die aufwendig inszenierte Liveshow in der Arena zu Kaltenberg, die durch eine packende Geschichte, großartige Pferdestunts und Special Effects besticht und 2017 als „Beste Liveshow Deutschlands“ ausgezeichnet wurde. Besonders eindrucksvoll sind dabei die Nachtturniere am Freitag des 2. und 3. Wochenendes. Immer sonntags gibt es nach der Liveshow ein zusätzliches Kinderritterturnier in der Arena mit zahlreichen Mitmachstationen.

Das Kaltenberger Ritterturnier wurde 1980 von Luitpold Prinz von Bayern ins Leben gerufen. Seither hat es sich stetig weiterentwickelt und ist maßgeblich für das Aufblühen der Mittelalterszene in Deutschland verantwortlich.

Mehr Informationen zum Turnier finden Sie unter: www.ritterturnier.de