Festival Junger Tanz 2021 vom 4. – 6. Juni + Livestream im Gasteig München

Das Festival Junger Tanz goes digital! Seit über zehn Jahren ist die Vorstellungsreihe »Junger Tanz« fester Bestandteil des Tanzkalenders der Stadt und hat als erfolgreiches Format weit über 20.000 Zuschauer:innen in München erreicht. Hier zeigen sich die Profis von morgen in aktuellen Werken bekannter Choreograph:innen, die übrigens alle die Hygiene- und Abstandsregeln künstlerisch mitbedenken. Die Präsentation ist ebenfalls und selbstverständlich am Puls der Zeit, live und gestreamt. Dynamik und Frische junger Künstler:innen kommen ausdrucksvoll über die Rampe – und über die Bildschirme!

Fr 04. Juni 19:00 Uhr – Licensed to Dance

Nach drei Jahren Ausbildung präsentieren sich Meisterschüler:innen des zeitgenössischen Tanzes in Arbeiten etablierter Choreograph:innen: Isabella Blum, Cristina D’Alberto, Johannes Härtl, Minka-Marie Heiß, Hannes Langolf, Emese Nagy, Alessandro Sousa Pereira, Katja Wachter, Stella Zannou.

Sa 05. Juni 16:00 Uhr – Open Campus 1

Ausbildungsstudent:innen des 1. und 2. Ausbildungsjahres der Linie 1 geben einen Einblick in die Vielfalt ihrer Ausbildung.

Choreographien von: Isabella Blum, Antonia Čop, Pia Fossdal, Minka- Marie Heiß, Nadine Gerspacher

Sa 05. Juni 20:00 Uhr – Open Campus 2

Es tanzen Ausbildungsstudent:innen der Linie 2 in Choreographien von Isabella Blum, Antonia Čop, Chris-Pascal Englund Braun, Pia Fossdal, Minka-Marie Heiß, Dolores Matulić, Marta Rak und Stella Zannou.

So 06. Juni 11:00 Uhr – Licensed to Dance

Nach drei Jahren Ausbildung präsentieren sich Meisterschüler:innen des zeitgenössischen Tanzes in Arbeiten etablierter Choreograph:innen: Isabella Blum, Cristina D’Alberto, Johannes Härtl, Minka-Marie Heiß, Hannes Langolf, Emese Nagy, Alessandro Sousa Pereira, Katja Wachter und Stella Zannou.

So 06. Juni 16:00 Uhr – Open Campus 3

Ausbildungsstudent:innen der Linie 2 geben einen Einblick in die Vielfalt ihrer Ausbildung.

Choreographien von: Isabella Blum, Antonia Čop, Chris-Pascal Englund Braun, Pia Fossdal, Minka-Marie Heiß, Dolores Matulić, Marta Rak, Stella Zannou

So 06. Juni 20:00 Uhr – Open Campus 4

Es tanzen Ausbildungsstudent:innen des 1. und 2. Ausbildungsjahres der Linie 1 in Choreographien von Isabella Blum, Antonia Čop, Pia Fossdal, Minka-Marie Heiß und Nadine Gerspacher.

Live im Gasteig München und im Live-stream

Tickets: hier