Feuerwehr München blickt zurück auf das Jahr 2023

2023 war wieder ein sehr bewegtes und einsatzreiches Jahr für die Feuerwehr München: Die Feuerwehr wurde 2023 zu 97.187 Einsätzen alarmiert. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gesamteinsatzzahlen zwar etwas gesunken, jedoch hat sich die Anzahl der gemeldeten Feuer im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.

Im Bereich der Brandbekämpfung ergaben sich aus 7.885 Alarmierungen 1.435 bestätigte Brände, davon 1.267 Kleinbrände, 160 Mittelbrände und 8 Großbrände. Einer dieser Einsätze stellte sich als schmerzhafter Verlust eines Münchner Wahrzeichens heraus: Am 11. Juni in der Nacht zum Sonntag stand die Ost-West-Friedenskirche im Olympiapark in Flammen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Niederbrennen bis auf die Grundmauern nicht verhindert werden. Eine weitere herausragende Einsatzsituation war ein nächtlicher Dachstuhlbrand am 10. Juli in Bogenhausen. Hier stellten die bei der Dachsanierung verbauten Holzfaserverbundbaustoffe eine große Herausforderung dar. Es folgte ein langer Einsatz für die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr. Auch im Winter mussten schwierige Einsätze abgearbeitet werden: Es kam zu massivem Schneefall am ersten Dezemberwochenende, welcher zu hunderten Einsätzen führte.

Am häufigsten rückten 2023 die folgenden Fahrzeuge aus: Für den Rettungsdienst das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF Thalkirchen) mit 4.590 Einsätzen – das sind im Durchschnitt knapp 12 bis 13 Einsätze in 24 Stunden. Für die Feuerwehr das 1. HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug) der Feuerwache 3 mit 2.180 Einsätzen; das macht im Durchschnitt sechs Einsätze pro Tag.

Weitere Zahlen – Daten – Fakten 2023

Freiwillige Feuerwehr

Hervorragende Unterstützung bei über 4.086 Einsätzen im ganzen Stadtgebiet erhielt die Berufsfeuerwehr München durch die Freiwillige Feuerwehr (FFM). Im Jahr 2023 hatte die Freiwillige Feuerwehr München mehr Mitglieder als jemals zuvor. 212 neue Kameradinnen und Kameraden konnte die Freiwillige Feuerwehr München willkommen heißen.

Euro 2024/MPREP24

Dieses Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Unter anderem ist die Allianz Arena in München ein Austragungsort der Spiele. Entsprechend müssen sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf das Großereignis vorbereiten. Für diesen Zweck fand vom 27. November bis zum 1. Dezember 2023 in Daglfing die Rettungsdienstübung MPREP24 (Munich prepares for 2024) statt. Über 500 Personen waren über die Woche an der Übung beteiligt. Es wurde ein Szenario dargestellt, bei dem ein Fahrer mit seinem Pkw mehrere Radfahrer und Fußgänger überfahren hat. Dabei wurde das Zusammenspiel der unterschiedlichen Rettungseinheiten getestet. Wie verhält sich beispielsweise der Rettungswagen, der zuerst eintrifft? Welche Aufgaben übernimmt das unterstützende Hilfeleistungslöschfahrzeug? Pro Durchlauf (insgesamt 27) beteiligten sich etwa 60 Einsatzkräfte.

Beschaffte Fahrzeuge

– sieben Einsatzleitwagen (ELW-ZF)

– acht Kleinalarmfahrzeuge (KLAF)

– acht Mannschaftstransportwagen (MTW)

– ein Notarztwagen (NAW)

– vier Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)

– zwei Abrollbehälter „Schweres Heben“

– zwei Werkstattwagen mit Elektroantrieb