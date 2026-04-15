Frühlingsfest München 2026: Jubiläums-Kracher – 60 Minuten für nur 60 Cent
Wer am Sonntagmorgen, 19. April 2026, früh unterwegs ist, erlebt beim Münchner Frühlingsfest die wahrscheinlich beste Stunde des ganzen Wochenendes: Von 10 bis 11 Uhr heißt es nämlich frech und unschlagbar „60 Minuten – 60 Cent“.
In dieser einen magischen Stunde drehen sich die Karussells quasi zum Schleuderpreis, die Buden hauen kulinarische Schmankerl zum Mini-Tarif raus und selbst an den Schießständen kann man sein Glück versuchen, ohne dass gleich das ganze Portemonnaie leidet. Kurz gesagt: Früh da sein lohnt sich – zumindest, wenn man günstig Spaß haben will. 🎡
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