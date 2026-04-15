MVG-Bilanz zum Warnstreik: Kein Stillstand in München

Busse sichern Grundangebot auf allen Linien

U-Bahn auf zwei Abschnitten (U3/U6, U2/U5)

Tram auf drei Linien (20, 25, abschnittsweise 17)

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wurde am Dienstag, 14. April, bereits zum sechsten Mal in der laufenden Tarifverhandlung bestreikt. Trotz des ganztägigen Streiks standen die U-Bahnen, Trambahnen und Busse in München nicht still. Die MVG konnte ein Grundangebot mit gut zwei Drittel der Busse auf allen Linien im gesamten Stadtgebiet sicherstellen. Zusätzlich waren U-Bahn und Tram auf einzelnen Linienabschnitten in Betrieb:

Die U-Bahn fuhr seit dem Vormittag bis Betriebsschluss auf zwei Abschnitten:

U3/U6 im Abschnitt Fürstenried West – Implerstraße – Sendlinger Tor – Münchner Freiheit – Fröttmaning im 10-Minuten-Takt

im Abschnitt – Implerstraße – Sendlinger Tor – Münchner Freiheit – im 10-Minuten-Takt U2/U5 im Abschnitt Feldmoching – Scheidplatz – Hauptbahnhof – Sendlinger Tor – Giesing Bf. – Neuperlach Süd tagsüber im 10-Minuten-Takt, am Abend in größerem Abstand

Bei der Tram waren ebenfalls seit ca. 7 Uhr bis zum Betriebsschluss drei Linien in Betrieb:

Linie 20 bereits ab 6 Uhr im 10-Minuten-Takt

bereits ab 6 Uhr im 10-Minuten-Takt Linie 25 im 20-Minuten-Takt

im 20-Minuten-Takt Linie 17 im Abschnitt Sendlinger Tor – St. Emmeram alle 20 Minuten, am Abend auf dem gesamten Linienweg Amalienburgstraße – St. Emmeram.

Auch bei den Nachtlinien konnte die MVG ein reduziertes Angebot machen: NachtBusse und NachtTrams waren unregelmäßig auf allen Linien unterwegs.

Der Streik ist seit Mittwoch, 15. April, 3:30 Uhr beendet. Seitdem läuft der Betrieb wieder regulär.

Stand der Tarifverhandlungen

Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaft Verdi zu richten.

Am Montag, 13. April, haben sich die Kämmerer großer bayerischer Städte mit einem offenen Brief an Verdi gewendet. Darin appellieren sie, einen zeitnahen Abschluss herbeizuführen, der den berechtigten Interessen der Beschäftigten durch angemessene Lohnsteigerungen Rechnung trägt, zugleich aber die Finanzierbarkeit des ÖPNV insgesamt nicht überfordert.