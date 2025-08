Gärtnerjahrtag München 2025 – Blumenpracht und gelebte Tradition

Am Dienstag, den 5. August 2025, erstrahlte die Münchner Innenstadt in leuchtenden Farben: Der traditionelle Gärtnerjahrtag brachte wieder hunderte Gärtnerinnen und Floristinnen, prächtige Festkutschen, Traktoren und Blaskapellen auf die Straßen. Das seit dem 17. Jahrhundert bestehende Fest zählt zu den ältesten lebendigen Bräuchen Münchens – neben dem Schäfflertanz und dem Metzgersprung – und ist eine eindrucksvolle Hommage an die Kraft der Natur und die Hoffnung, die sie den Menschen einst nach der Pest schenkte.

Farbenfroher Festumzug durch die Altstadt

In diesem Jahr beteiligten sich 16 Gruppen, darunter zahlreiche Gärtnereien, Gartenbauvereine sowie der Kleingartenverband München, am farbenfrohen Umzug. Mit dabei waren auch drei Blaskapellen – Musikkapelle Odelzhausen, Musikkapelle Unterbrunn und der Musikverein Grafrath–Kottgeisering e.V., die für musikalische Begleitung sorgten.

Zahlreiche Ehrengäste begleiteten den Festtag, darunter Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die Landtagsabgeordneten Josef Schmid und Nikolaus Kraus sowie Vertreter*innen aller Stadtratsfraktionen. Besonders festlich zeigten sich die beiden festlich geschmückten Kutschen mit Ehrengästen, die den Zug anführten.

Traditionsreicher Gottesdienst im Alten Peter

Um 11.30 Uhr fand im Rahmen des Jahrtags der traditionelle Dankgottesdienst in St. Peter statt, bei dem die Gärtner ihr historisches Gelübde erneuerten. Dieses geht zurück auf die Klostergärtner, die nach dem Ende der Pest überlebenden Münchnern mit Blumen, Obst und Gemüse Hoffnung brachten und sich verpflichteten, jedes Jahr am ersten Dienstag im August Gott für das Überleben und die Fruchtbarkeit der Erde zu danken.

Ausklang im Hofbräuhaus

Nach dem Gottesdienst zog der Festzug weiter zum Hofbräuhaus am Platzl, wo der Gärtner-Verein München zum festlichen Ausklang im 1. Stock geladen hatte. Bei Musik, Grußworten und einer gemütlichen Atmosphäre feierten Gäste und Mitwirkende diesen ganz besonderen Münchner Feiertag.

Fazit

Der Gärtnerjahrtag 2025 zeigte eindrucksvoll, wie lebendig und verbindend Brauchtum in einer Großstadt sein kann. Mit viel Herzblut, Blumen und Gemeinschaftssinn wurde dieser farbenprächtige Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis – für Münchnerinnen wie für Besucherinnen der Stadt.

München blüht – und mit ihr ihre Traditionen. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gärtnerjahrtag am 4. August 2026!