Gasalarm im Elisenhof – eine Frucht?

Am Dienstagvormittag ist die Feuerwehr zu einem Gasgeruch in einen Supermarkt alarmiert worden. Doch was war der Grund der Alarmierung?

Ein Passant bemerkte einen gasähnlichen Geruch im Bereich eines Supermarktes und rief die Notrufnummer 112. Er schilderte dem Disponenten die Situation vor Ort. Die kurze Zeit später eingetroffenen Einsatzkräfte erkundeten mit einem Trupp den betroffenen Bereich des Einkaufszentrums. Auch einige Einsatzkräfte der Polizei waren bereits vor Ort, um bei einer möglichen Räumung des großen Areals zu unterstützen.

Mit Messgeräten versuchten die Feuerwehrleute eine Gaskonzentration zu bestimmen. Der vermeintliche Gasgeruch kam ihnen aber schon etwas seltsam vor. Glücklicherweise stellte sich nach ein paar Minuten heraus, dass ein nahe gelegener Asiamarkt die Durian Frucht (Stinkfrucht) im Angebot hatte. Von ihr war der vermeintliche Gasgeruch ausgegangen. Um sicher zu sein, dass es sich um denselben Geruch handelte, den der Mitteiler roch, hätte der Einsatzleiter der Feuerwehr gerne einen Geruchsabgleich vom Mitteiler gehabt. Leider war dieser nicht mehr vor Ort und konnte telefonisch auch nicht erreicht werden.

Vielleicht erschreckten ihn die zahlreichen Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn von Feuerwehr und Polizei. Leider kommt es immer wieder zu Einsätzen, an denen die Mitteiler nicht mehr anzutreffen sind. Wir bitten deshalb, vor Ort zu bleiben. Denn wenn jemand aus einer vermeintlichen Notsituation anruft, hat er auch sicher von uns nichts zu befürchten.

Da durch die Einsatzkräfte auch keine Messergebnisse festgestellt wurden, war der Einsatz für die zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr und einige Streifen der Polizei nach einer halben Stunde wieder beendet.