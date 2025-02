Grunderneuerung U3/U6: Ersatzverkehr ist gut angelaufen

Der Schienenersatzverkehr auf der U3/U6 zwischen Innenstadt und Brudermühlstraße / Implerstraße ist gestern ohne größere Probleme gestartet. Alle vorgesehenen Busse sind wie geplant im Einsatz. Leider auftretende Unregelmäßigkeiten durch Falschparker konnten zeitnah am Vormittag behoben werden. Auch das starke, stauverursachende Verkehrsaufkommen am Montagmorgen verringerte sich im Laufe des Tages.

Die Busse verteilen sich gut über den Rundkurs von Sendling Richtung Goetheplatz, Sendlinger Tor und Hauptbahnhof. Der Pendelzug zwischen den U-Bahnhöfen Implerstraße und Goetheplatz wird derzeit noch nicht so stark genutzt wie erwartet. Er bietet sich vor allem für die Fahrgäste der U6 an, die somit nicht zum Ersatzverkehr an der Oberfläche wechseln müssen. Für Fahrgäste der U3 empfiehlt sich der SEV mit den beiden Buslinien U3 (Brudermühlstraße – Goetheplatz – Sendlinger Tor) sowie X3 (Brudermühlstraße – Goetheplatz – Hauptbahnhof Süd).

Der Eindruck heute Morgen war gut: Die Fahrgäste haben sich entsprechend informiert und gut auf die Baustelle eingestellt. Am Vormittag gab es vor Ort kaum Fragen und Beschwerden zum Ersatzverkehr.

Die MVG hat den Betriebsablauf und die Fahrgastinformationen laufend im Blick. Nachbesserungen werden bei Bedarf durchgeführt, z. B. bei der Wegeleitung und bei den Anzeigen in den Bahnhöfen sowie an der Oberfläche.

Zahlreiche Service-Mitarbeiter sind im Einsatz, um direkt auf die Fragen der Fahrgäste einzugehen und weiterzuhelfen.

Zwischen 7.30 Uhr und 8:30 Uhr wurden im Bereich der U-Bahnstation Brudermühlstraße 1.000 Brezen verteilt, die nächste Aktion findet am Mittwoch, den 26.2.2025 statt. Dabei werden die Teams vor Ort von Ingo Wortmann, Geschäftsführer Ressort Mobilität der Stadtwerke München, unterstützt.

Alle Informationen zum SEV auf der Website der MVG >>