Halbmarathon München am 06. April 2025 im Olympiapark

Halbmarathon München am Sonntag, den 06. April 2025 im Olympiapark 20-jähriges Jubiläum mit Rekordteilnehmerzahl

München, 27. März 2025 – Am 06. April findet die 19. Auflage des Halbmarathon München im Olympiapark statt – gleichzeitig das 20. Jubiläum der Laufsportveranstaltung. Angeboten werden der Halbmarathon über 21,1 km sowie ein 10 km Lauf. Für Einsteiger gibt es einen 5 km „Fun Run“ über eine Runde. Beim 10 km Lauf gilt es, eine 5 km Runde im Olympiapark zweimal zu absolvieren, beim Halbmarathon werden 4 Runden und eine Schlußrunde über 1,1 km gelaufen. Bis jetzt sind rund 3.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet, die überwiegende Zahl hat sich für den Halbmarathon eingeschrieben.

Wieder dabei in diesem Jahr ist der Minimarathon, bei dem die Kleinsten 500 Meter absolvieren, die Größeren 1.500 Meter.

Die Abholung der Startunterlagen ist am Samstag, den 05. April von 13 bis 18 Uhr in der Olympiaschwimmhalle (rechter oberer Seiteneingang) und am Sonntag, den 06. April ab 7 Uhr 45 möglich. Dort befinden sich auch Duschen und Umkleiden. Der Startschuss fällt um 10 Uhr auf dem Coubertinplatz / Hans-Jochen-Vogel Platz; dort ist auch gleichzeitig der Rundendurchlauf und das Ziel. Die Läuferinnen und Läufer erhalten im Ziel ein Funktionsshirt, die Kinder ein Überraschungsgeschenk. Für die Zielverpflegung mit Obst ist gesorgt, zu Trinken gibt es isotonischen Durstlöscher von xenoft und Weißbier von Erdinger Alkoholfrei.

Die Online Anmeldung ist noch bis einschließlich Montag, den 31. März möglich. Sollten dann noch Startunterlagen vorrätig sein, ist eine Nachmeldung ist am 05. April und 06. April möglich.

Weitere Info: www.halbmarathon-muenchen.de