Hamburger Fischmarkt in München – Maritime Schmankerln für Gaumen, Auge und Ohr

An die Reling – fertig – los! Am Vatertag kann heuer einfach mal die Küche kalt bleiben. Denn am 30. Mai dockt der Hamburger Fischmarkt am Wittelsbacher Platz an und lädt alle Fisch-Fans – einschließlich jener, die es noch werden wollen – an Deck. Eröffnet wird der Markt der maritimen Schmankerln von Stadtrat Otto Seidl um 12 Uhr. Danach ist täglich bin zum Ende des Pfingstwochenendes Zeit, Leckerbissen aus dem hohen Norden zu entdecken.

Und das nicht nur in kulinarischer Hinsicht! Denn die Crew von der Waterkant hat dieses Jahr auch einen echten Augen- und Ohrenschmaus zur Eröffnung mitgebracht: die Hamburger Perlen, die sich mit der Fischmarkt-Bühne einen besonders stimmungsvollen Präsentier-Teller ausgesucht haben. Die schmucken Deerns haben allerhand maritimes Liedgut im Seesack – aber sie können auch Rock!

Jede Menge Musik ist selbstverständlich auch an den anderen Tagen und Abenden geboten, insbesondere am langen Pfingstwochenende. Dabei ist Mitsingen unbedingt erwünscht! Denn wenn die Münchner Version der „Reeperbahn“ gemeinsam aus bayerischen und nordischen Kehlen ertönt, kann das Hamburger Original eigentlich fast einpacken. So klingt echte Freundschaft, die in zwei Jahren schon ihr Silberjubiläum feiern kann. Das passt, wie es oben im Norden heißt, wie Haken und Öse.

Weltoffen sind sie halt, die Münchner und die Hanseaten. Miteinander gemütlich essen, schnacken, feiern und singen – dazu gibt es bis zum 10. Juni jede Menge Gelegenheit. Mit im Boot sind Hering, Scholle, Rotbarsch und ihre vielen Verwandten: zubereitet nach originalen Traditionsrezepten, dazu zünftige Tropfen, und all das garniert mit einer ordentlichen Prise Seemannsgarn und hanseatischer Herzlichkeit. Da kann sicher selbst Petrus nicht widerstehen und sorgt bis Pfingstmontag bestimmt für weißblauen Himmel.

Hamburger Fischmarkt in München, 30. Mai – 10. Juni 2019

Öffnungszeiten: Mo-Mi 10-22 Uhr, Do-Sa 10-23 Uhr, Sonntags 11- 22 Uhr

Am letzten Veranstaltungstag schließt der Fischmarkt um 21 Uhr