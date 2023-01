Heiteres Orgelkonzert in St. Stephan München-Sendling am 19.02.2023

Am Sonntag, dem 19.02. um 18 Uhr findet in St. Stephan (Zillertalstr. 47) das beliebte „Heitere Orgelkonzert“ am Faschingssonntag statt.

Wie jedes Jahr hat Thomas Rothfuß, der Organist und Kirchenmusiker von St. Stephan ein Programm mit heiteren und außergewöhnlichen Stücken zusammengestellt. Es erklingen Werke von Rossini, Beethoven, Bizet, Satie, bis hin zu zeitgenössischen Komponisten wie Robert Jones, Ralph Bölting oder Andreas Willscher.

Wie wohl klingen die Ouvertüre zum „Barbier von Sevilla“, der Torero-Marsch aus der Oper Carmen oder ein Rag auf der Orgel? Wer die „Königin der Instrmente“ einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen möchte, ist beim Konzert in St. Stephan genau richtig. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Info unter www.stephaner-kirchenmusik.de

Thomas Rothfuß wurde 1969 in Augsburg geboren. Im Alter von 16 Jahren wurde er Stiftsorganist an der Abteikirche St. Stephan in Augsburg. Nach einem Orgelstudium bei Prof. Karl Maureen am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg, studierte Thomas Rothfuß Kirchenmusik und Chorleitung an der Münchner Musikhochschule. Sein Studium schloss er mit dem Kirchenmusik-A-Examen ab. Seit 1991 ist Thomas Rothfuß als Kirchenmusiker an der Pfarrkirche St. Stephan tätig. Er ist hier auch künstlerischer Leiter der monatlichen Reihe „Konzert am Sonntagabend“. Zudem wirkt er als Pädagoge und musikalischer Leiter an der Musikschule Bilan in München. Als Orgelsolist und Begleiter zahlreicher Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger kann Thomas Rothfuß bereits auf eine reiche Konzerttätigkeit zurückblicken. Die Einspielung mehrerer CDs rundet sein künstlerisches Schaffen ab.

Pfarrkirche St. Stephan, Zillertalstr. 47, München-Sendling (U6 Partnachplatz)

So. 19.02.2023 18 Uhr Heitere Orgelwerke am Faschingssonntag

Thomas Rothfuß spielt Werke von Beethoven, Bizet, Rossini, Sousa, Willscher u.a.

Eintritt frei, Spenden erbeten