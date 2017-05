Hier entsteht ein neues Tabalugahaus – Grundsteinlegung am Gut Dietlhofen

Auf Gut Dietlhofen erhalten traumatisierte und benachteiligte Kinder einen Schutzraum in mitten schönster Natur

Das Erleben von Natur ist eines der zentralen Konzepte der Peter Maffay Stiftung, die jährlich mehr als 1.300 Kindern und Jugendlichen therapeutische Aufenthalte ermöglicht. Das mitten in der Natur gelegene Gut Dietlhofen im oberbayerischen Pfaffenwinkel im Landkreis Weilheim ist dafür ein optimaler Standort: Die Kinder und Jugendlichen erleben die Arbeit in der Landwirtschaft hautnah mit, kommen mit den Tieren in Berührung und werden unter Anleitung in die Tätigkeiten des Gutes einbezogen. Wesentliche Bestandteile sind dabei der ökologische Anbau von Obst und Gemüse sowie der Erlebnisbauernhof. Was sich bereits in den drei anderen Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung in Jägersbrunn, auf Mallorca und in Rumänien bewährt hat, wird auch auf Gut Dietlhofen zum Tragen kommen: Die Natur mit Tieren, Gärten, Wald und Wiesen als Schlüssel zu traumatisierten Kindern und Jugendlichen. „Es ist das schönste Geschenk für uns, zu beobachten, wie sie Kraft tanken, ausgelassen spielen und toben, aus sich heraus gehen und nicht selten auch neues Selbstvertrauen gewinnen“, so Stiftungsgründer Peter Maffay.

Das neue, komplett barrierefreie Tabalugahaus auf Gut Dietlhofen bietet 14 Personen einen Schutzraum und eine Auszeit. Bereits im Herbst dieses Jahres soll der rund 500 Quadratmeter große Neubau übergeben werden, sodass ab 2018 circa 25 – 30 Gruppen mit 300 bis 400 Kinder im Jahr eingeladen werden können. Die komplette Realisierung des Tabalugahauses übernimmt der Bauspezialist Goldbeck in enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Peter Maffay Stiftung.