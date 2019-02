Holi Festival of Colours™ 2019 – Aloha Tour auch in München

Stell dir vor, es gäbe einen Tag lang keine Unterschiede. Stell dir vor, es wäre egal, wer du bist, woher du kommst, wen du liebst. Und jetzt stell dir vor, das wäre immer so.

Am 21. März wird das farbenprächtigste und bedeutenste Fest Indiens gefeiert. Das Holi Festival ist eines der ältesten Feste Indiens, bei dem der Beginn des Frühlings gefeiert wird und alle Schranken wie Kaste, Geschlecht, Alter und gesellschaftlicher Status aufgehoben werden. Alte Streitigkeiten sollen begraben werden, soziale Gräben überwunden und bestehende Freundschaften und Beziehungen erneuert werden.

Werbung / Anzeige

Das Festival Of Colours in Deutschland erleben

Während das Holi als eines der bedeutendsten und ältesten indischen Feste am 21. März gefeiert wird, gibt es dieses Jahr einen ganzen Sommer lang Grund zum Feiern. Tausende Gäste erwarten in achtzehn Städten Deutschlands das Festival Of Colours, bei dem zu lauter Musik, bekannten DJs und kühlen Drinks zu jeder vollen Stunde ein Countdown ertönt.

3… 2… 1… FARBWURF

Wie in Indien und als Zeichen der Gemeinschaft, schmeißen tausende Gäste zeitgleich tausende bunte Pulverbeutel in die Luft und schaffen neben einem Farbenmeer ihren ganz eigenen Gänsehautmoment.

Die Eintrittstickets sind stark begrenzt und werden nur über die offizielle Website der Festival Of Colours Tour vergeben. Alle Tickets, Städte und Tourdaten befinden sich auf: www.holifestival.com

Veranstaltungszeit: 12:00 Uhr – 22:00 Uhr

Ticketpreis: 19,99€

Weitere Informationen auf: www.holifestival.com

Tourdaten für die Tour 2019

01.06. Heidelberg – Gelände des Heidelgarden in Heidelberg

29.06. Würzburg – Gelände auf dem conneKT Technologiepark Kitzingen

06.07. Frankfurt/Offenbach – Sparda Bank Hessen Stadion

13.07. Hildesheim – Volksfestplatz

20.07. Leverkusen – Neuland Park Leverkusen

20.07. Köln – Neuland Park Leverkusen

20.07. Regensburg – Schloss Pürkelgut Regensburg

27.07. Erfurt – Messe Erfurt

28.07. Düsseldorf-Neuss – Galopprennbahn in Neuss

03.08. Leipzig – Location TBA

10.08. Karlsruhe – Messplatz Karlsruhe

10.08. Stuttgart – NeckarPark (P9)

10.08. Dresden – Ostrapark

17.08. Mannheim – Neuer Messplatz

24.08. Saarbrücken – Bürgerpark Saarbrücken

24.08. BerlinZentraler – Festplatz Berlin

31.08. Dortmund – Fredenbaumpark

07.09. München – Sonderfreifläche an der Messe München

07.09. Hamburg – Galopprennbahn Hamburg-Horn

Tickets, Tourdaten und weitere Informationen zu dem buntesten Festival der Welt gibt es auf www.holifestival.com – Der Vorverkauf hat begonnen.