Jahresvorschau 2024: Baustellen bei Tram und U-Bahn

Sanierung Hintergleisbereich: Theresienstraße – Hohenzollernplatz

Weichenerneuerung Fröttmaning

Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor

Am Dienstag, 12. Dezember, wird der Großteil des U-Bahnhofs Sendlinger Tor, insbesondere das Zwischengeschoss und die Bahnsteigebene U3 und U6 weitestgehend fertiggestellt. Die Ladengeschäfte öffnen am Dienstag, den 12. Dezember, und die Absperrungen in diesen Bereichen fallen zum größten Teil weg. An der Oberfläche ist die Wiederherstellung eines großen Teils der Verkehrsflächen, insbesondere des Kreuzungsbereichs, sowie des Platzes vor dem historischen Tor bereits abgeschlossen.

2024 stehen noch Restarbeiten an, vor allem abschließende Fassadenarbeiten auf der Bahnsteigebene U1/2, im Zugangsgebäude im Bereich der Blumenstraße sowie am Aufgang zur Kreissparkasse. In der ersten Jahreshälfte 2024 wird auch die Platzfläche nördlich des historischen Sendlinger Tors wiederhergestellt.