Jubiläum in Grün: 30 Jahre St. Patrick’s Day Festival München

1996 – einigen kommt bei dieser Jahreszahl vielleicht die Fußball-EM mit dem finalen Golden Goal von Oliver Bierhoff in den Sinn. Andere singen womöglich spontan den Ohrwurm von Fettes Brot: „Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee.“ Aber da war doch noch etwas? Völlig richtig. 1996 fand die erste Parade zum St. Patrick’s Day in München statt. In München lebende Irinnen und Iren organisierten vor 30 Jahren zusammen mit Münchner Freunden den Umzug zu Ehren ihres Nationalheiligen. Die Veranstaltung war für 200 Personen geplant, 3.000 kamen – und danach war klar: Die Parade für den heiligen Patrick wird jährlich zu einem Fixpunkt im Münchner Eventkalender am Wochenende vor dem irischen Nationalfeiertag (17. März).

2026 fällt dieses Wochenende auf den 14. und 15. März und die Stadt kann erneut unter Beweis stellen, dass sie ein würdiger Schauplatz der größten Feierlichkeiten zum irischen Nationalfeiertag auf dem europäischen Festland ist. Veranstalter des St. Patrick’s Day Festivals ist das Munich Irish Network e. V. (MIN) als Dachorganisation, unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern verschiedener Vereine. Schirmherr ist seit vielen Jahren Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Das Stadtoberhaupt wird traditionsgemäß auch 2026 wieder Grußworte verkünden und sein musikalisches Talent gemeinsam mit der Paul Daly Band auf der Bühne unter Beweis stellen – und zwar am Sonntag zwischen 13.50 und 14.30 Uhr.

Die besondere Verbindung zwischen Bayern bzw. der Landeshauptstadt München und Irland untermauern außerdem viele Bands und Tanzgruppen mit irischen Wurzeln. Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle die Munich Céilí Band, die dem St. Patrick’s Day Festival seit den Anfangsjahren treu geblieben ist. Die lokalen Botschafter der traditionellen irischen Tanzmusik bringen einen mitreißenden Sound auf die Bühne, der nicht nur die Ohren erfreut, sondern direkt in die Beine fährt. Also unbedingt mittanzen zum Festivalabschluss am Sonntag um 17 Uhr!

St. Patrick’s Day Parade am Sonntag mit 1.500 Teilnehmenden in über 60 Gruppen

Das Highlight des Festival-Wochenendes ist natürlich die Parade am Sonntag. Die ehrenvolle Rolle des Grand Marshal übernimmt in diesem Jahr Alison Moffat-McLynn. Der Münchner Wolfgang Schramm schlüpft erneut ins Kostüm des St. Patrick. Zusammen mit der Parade Princess Lara O’Sullivan werden sie den Umzug anführen, der von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz geht. Knapp 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in etwa 60 verschiedenen Gruppierungen absolvieren die 2,5 Kilometer lange Strecke, bejubelt von mehreren zehnttausend Menschen am Straßenrand. Alle Schaulustigen sind natürlich auch 2026 wieder herzlich eingeladen, kostenfrei dabei zu sein. Wenn die Parade gegen 13 Uhr beendet ist, wird auf der Bühne am Reiterdenkmal in der Ludwigstraße die irische Nationalhymne erklingen und das typisch irische Kleeblatt gesegnet. Im Anschluss startet dann das bewährte und beliebte Musik- und Tanzprogramm.

Wer am Sonntag nicht zur Parade kommen kann, hat bereits am Samstag (14. März 2026, ab 11 Uhr) die Möglichkeit, mit Irinnen und Iren, Einheimischen und Menschen aus der ganzen Welt bei diesem Paradebeispiel für gelungene Völkerverständigung mitzumachen. An beiden Tagen sind vor der Feldherrnhalle nämlich zahlreiche Gastronomiestände und eine Bühne fürs begleitende Kulturprogramm aufgebaut. Die Livebands und Tanzgruppen, die sich am Sonntag sogar auf zwei Bühnen verteilen, stammen aus Irland, München und Montenegro (im Fall der Band O’Konrads). Das gesamte Line-up und die Auftrittszeiten finden sich in der Programmübersicht. Ein besonderer Tipp für Samstagabend ist darüber hinaus die „Night of the Celts“ im Schlachthof, bei der die irische und die schottische Kultur im Rampenlicht stehen, u. a. mit der Paul Daly Band, Sängerin Tanja Heger, Dudelsackspieler Konrad Stock und der Tanzgruppe der Munich Scottish Association.

Weitere Informationen zum St. Patrick’s Day 2026 in München finden auf der Website.