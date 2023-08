Jugendliche mit geklautem Auto unterwegs

Am Montag, 14.08.2023, gegen 00:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Pkw, BMW mit Münchner Zulassung auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Balanstraße fuhr. Darüber hinaus hatte der Pkw kein Licht eingeschaltet und überfuhr eine Ampel bei Rotlicht. Aufgrund dessen sollte der Pkw einer Kontrolle unterzogen werden.

Das Fahrzeug konnte einige Straßen weiter in der Hochäckerstraße verunfallt in einer Hecke aufgefunden werden. Die drei Insassen ergriffen sofort die Flucht. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren vorläufig festgenommen werden. Da am Fahrzeug Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Fahrzeugdiebstahl ausgegangen. Da der Fahrzeugdiebstahl kurz zuvor stattgefunden hat, war dieser zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht polizeilich bekannt.

Die zwei aufgegriffenen Jugendlichen wurden nach erfolgter Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.