L’Osteria München Welfenstraße eröffnet

Pizza- und Pastafans können sich in München auf einen neuen Hotspot freuen: Zwischen Nockherberg und dem Ostfriedhof in der Welfenstraße hat seit dem 25.09.2025 ein neues L’Osteria Restaurant geöffnet. General Manager Egzon Pllavci und sein 34-köpfiges Team freuen sich riesig, dass sie ihre Gäste nun auch im neu entstandenen Wohnquartier rund um die Welfengarten mit bester bester Pizza und Pasta d’amore sowie einer Extraportion italienischen Charme verwöhnen können. Bereits seit 10 Jahren ist Egzon Pllavci ein Teil der „La Famiglia“. Zuvor war er 3 Jahre für das Restaurant am Gasteig verantwortlich und ist somit ein wahrer Experte für Pizza, Pasta und moderne Dolce Vita.

Ein Stück Italien in Haidhausen

In der neuen L’Osteria München Welfenstraße geht die Türe auf und schon fühlt man sich wie in Bella Italia. Dies liegt an dem besonderen Flair, den das Restaurant versprüht. In unmittelbarer Nähe des Nockherberg gelegen, lädt die neue L’Osteria Groß und Klein zum Verweilen ein. Das Restaurant in der Welfenstraße ist genau der richtige Ort für einen entspannten Abend mit der Familie, dem Freundeskreis oder eine Mittagpause wie in Bella Italia. Im lichtdurchfluteten Innenraum des Restaurants finden insgesamt 151 Gäste Platz und können in gewohnter L’Osteria Wohlfühlatmosphäre die beste beste Pizza und Pasta d’amore genießen. Auf der großzügigen, sonnigen Terrasse gibt es 100 weitere Plätze, die zu einer kurzen Auszeit wie auf einer italienischen Piazza einladen. „Seit Ende September ist unser Restaurant in der Welfenstraße geöffnet. In den letzten vier Wochen konnten wir bereits viele Gäste und auch erste Stammgäste begrüßen – ein voller Erfolg, den wir heute bei der offiziellen Eröffnung feiern möchten“, freut sich Egzon Pllavci, General Manager der L’Osteria München Welfenstraße. Typisch L’Osteria werden auch in der Münchner Welfenstraße alle Gerichte stets frisch und mit viel Amore in der offenen Küche, der ,,CUCINA“, zubereitet. Wer die leckere Pasta oder die 45 cm große Pizza lieber in den eigenen vier Wänden verspeisen möchte, der erhält diese auf Wunsch auch zum Mitnehmen. Geöffnet ist die L’Osteria München Welfenstraße Montag bis Donnerstag von 11:30 bis 23:00 Uhr, Freitag und Samstag von 11:30 bis 24:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12:00- 23:00 Uhr.

L’Osteria – ein unschlagbares Rezept

In der L’Osteria kommen verschiedenste Menschen zusammen, um gut zu essen und eine schöne Zeit mit Freund:innen, Kolleg:innen oder Familie zu haben. Es ist ein bisschen laut, lebhaft und über allem schwebt der Duft der echten italienischen Küche. Kurz gesagt: L’Osteria ist ein Ort, der zum Verweilen einlädt, an dem alle Menschen willkommen sind und Gastfreundschaft großgeschrieben wird. Bekannt ist L’Osteria für die beste Pizza & Pasta d‘amore. Die Pizza reicht weit über den Tellerrand hinaus und kann auch mit unterschiedlich belegten Hälften bestellt werden – ideal zum Teilen. Wer einmal die Pizzabäcker in Aktion sehen möchte, der kann durch die offene Küche einen Blick erhaschen, wie der Pizzateig von Hand aufgedreht wird. Auch die Pasta wird mit höchstem Qualitätsanspruch in der L’Osteria eigenen Pastamanufaktur, der Pastificio No. 12, hergestellt und im Restaurant perfekt al dente serviert. Weitere Klassiker wie Antipasti, Salate, Dolci sowie das wechselnde „Menu della Casa“ mit saisonalen Köstlichkeiten runden das Angebot ab. Und was wäre ein italienisches Menu ohne einen Kaffee zum krönenden Abschluss? Auch dieser stammt aus der L’Osteria eigenen Rösterei, der „Bar Italiana“, und eignet sich ideal als Espresso, Café Crema oder Cappuccino.

Design mit Liebe zum Detail und einer Extraportion Italo-Flair

Was den Besuch bei L’Osteria zu einem besonderen Erlebnis macht? Neben gutem Essen erwartet die Gäste in jedem Restaurant ein hochwertiges und individuell auf den jeweiligen Standort angepasstes Interieur. Dabei setzt die Markengastronomie bewusst nicht auf Gleichheit, sondern auf Wiedererkennungswert. Unterstützt wird L’Osteria hierbei seit Jahren von starken Partnern wie DIPPOLD Innenarchitektur. Mit viel Liebe zum Detail und dem Einsatz von Materialien wie Naturstein-, Holz- und Messingelementen sowie Farbelemente in warmen Brauntönen wird eine hochwertige und gemütliche Atmosphäre im Gastraum geschaffen. Die offene Küche, die „CUCINA“, bildet das Herzstück des Restaurants – perfekt umrahmt von der stimmigen Möblierung. Die gekonnt eingesetzte Beleuchtung rundet das Design ab und sorgt für den gewünschten Wohlfühlfaktor.

Doch im Geheimrezept von L’Osteria fehlt noch eine letzte Zutat: Neben der besten besten Pizza und Pasta d’amore sowie dem außergewöhnlichen und individuell gestalteten Restaurantinterieur ist die „La Famiglia“ ein essenzieller Erfolgsfaktor. Jeder Mitarbeitende der Markengastronomie ist ein Teil dieser großen Familie und das familiäre Miteinander wird in den Restaurants täglich gelebt. „Ich schätze an der L’Osteria besonders den starken Teamzusammenhalt, die familiäre Atmosphäre und die Leidenschaft für Qualität – sowohl beim Essen als auch im Service“, erzählt Egzon Pllavci. „Ich bin vor 10 Jahren als Spüler eingestiegen, habe alle Stationen durchlaufen und bin nun seit rund drei Jahren als General Manager tätig. Zuvor war ich für die L’Osteria am Gasteig verantwortlich. Bei uns in der L’Osteria zählt nicht, wo Du anfängst, sondern wohin Du Dich entwickeln möchtest. Dank Vertrauen, harter Arbeit und einem starken Team bin ich heute da, wo ich sein wollte. Diese Kultur der Chancen macht die Arbeit bei L’Osteria für mich so besonders.“

Am 29. Oktober 2025 fand die offizielle Eröffnungsfeier statt. Rund 400 Gäste, darunter Nachbarn, L’Osteria Lover und prominente Amici wie Schauspielerin Stephanie Stumph sowie Schauspieler Ben Blaskovic. Für eine unvergessliche Atmosphäre und ein musikalisches Highlight sorgte Geigerin und DJane Beatrix Löw-Beer.