Magischer Nikolaus-Moment am Himmel über München: Hunderte bunte Lichter erstrahlen über dem Deutschen Museum

Ein Anblick, der selbst in der ohnehin magischen Vorweihnachtszeit alles toppte: Am Freitagabend machten Radio Gong 96.3 und die Lufthansa den Himmel über dem Deutschen Museum zur größten Bühne der Stadt. Hunderte schwebende Lichter stiegen auf, formten eine atemberaubende Choreografie – und ließen zum allerersten Mal den Nikolaus samt Schlitten über München fliegen.

Gänsehaut pur

Kaum war es dunkel, strömten die Menschen zum Deutschen Museum, entlang der Isar und auf die Brücken. Dann passierte es: Die bunten Lichter stiegen hoch, ordneten sich – und plötzlich stand er da, klar und leuchtend – der Nikolaus am Himmel! Ein Moment, der die Menge packte. Stille, Staunen, offene Münder – und natürlich jede Menge gezückte Smartphones.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein himmlischer Gruß an München

Die zehnminütige Show war perfekt durchgetaktet: Erst erschien der Schlitten, dann formte sich die ikonische Nikolaus-Silhouette, und zum Finale erstrahlte ein strahlendes Sternenmeer über der Innenstadt. Ein weihnachtliches Geschenk, das Radio Gong 96.3 gemeinsam mit Lufthansa auf die Beine stellte.

Johannes Ott, Geschäftsführer von Radio Gong 96.3, bringt’s auf den Punkt:

„Der Nikolaus leuchtend über der Stadt – das war nicht nur ein Bild, das man sieht, sondern eines, das man fühlt. Wir wollten München etwas schenken, das überrascht, berührt und hängen bleibt.“