Mietvertrag für „Erlebnis Europa“ im Rathaus abgeschlossen

Alles unter Dach und Fach: Bürgermeisterin Verena Dietl und die Generaldirektorin des Europäischen Parlaments für Infrastrukturen und Logistik, Leena Maria Linnus, haben jetzt den Mietvertrag für die Dauerausstellung „Erlebnis Europa“ im Rathaus unterzeichnet. Im Frühjahr 2027 soll im Erdgeschoss des Rathauses am Marienplatz eine Ausstellung eröffnen, die die Europäische Union zum Greifen nahe bringt. Das Besucherzentrum „Erlebnis Europa“ wird direkte Einblicke in die Arbeit und in die Geschichte der Europäischen Union sowie in das Alltagsleben in EU-Ländern geben. Sie wurde vom Europäischen Parlament ins Leben gerufen, um den Bürger*innen den Zugang zur EU zu erleichtern. Dort wird man die Europäische Union in 24 Sprachen auf eine völlig neue Art und Weise erleben können. Multimediale Elemente nehmen die Besucher*innen mit auf eine Reise durch die Geschichte, die Politik und das Leben in der Europäischen Union. Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung ist das 360°-Kino, in dem man – wie ein Abgeordneter – eine Plenarsitzung des Europäischen Parlaments miterleben kann.

Besucher*innen und Schulklassen werden die Möglichkeit haben, an einer Simulation der Parlamentsarbeit teilzunehmen. „Erlebnis Europa“ soll ein Ort der Begegnung und der Diskussion der Demokratie sein, an dem auch der Austausch mit Mitgliedern des Europaparlaments und anderen EU-Vertreter*innen stattfinden kann.

Die herausragende, hochfrequentierte Lage des Ladengeschäfts 40-44 (ehemaliger „Sport Münzinger“) im Rathaus ist prädestiniert für das verstärkte Sichtbarmachen der europäischen Institutionen. Der 30-minütige multimediale Rundgang und das 360°-Kino sind beispielsweise in Berlin ein großer Besuchermagnet mit jährlich rund 1,5 Millionen Besucher*innen. Der Mietvertrag läuft über zehn Jahre, mit einer Option auf fünfjährige Verlängerung. Um die 640 Quadratmeter Fläche für die Bedürfnisse des Europäischen Parlaments zur Verfügung stellen zu können, wird die Landeshauptstadt München die Räumlichkeiten noch sanieren (z.B. Einbau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung, neue Fenster- und Außentüranlagen, Übergabestationen für Heizungs-/Kälteversorgung, Raumlufttechnik, Sanitär und Elektro).

Die Ausstellung findet mit München erstmals in einer Stadt statt, die keine Hauptstadt der EU ist. „Erlebnis Europa“ gibt es bisher in Berlin, Paris, Prag, Warschau, Luxemburg, Stockholm, Rom, Talinn, Kopenhagen, Helsinki, Ljubljana und Wien. Dort ist die Ausstellung in der Regel an 360 Tagen, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Europa ist ein lebendiges Zeichen für Frieden, Zusammenarbeit und gemeinsame Werte. In einer Zeit, in der wir vor globalen Herausforderungen stehen, ist es unsere Verantwortung, das europäische Projekt zu stärken. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Ausstellung ,Erlebnis Europa‘ bald auch in München als einziger Nicht-EU-Hauptstadt-Standort zu sehen sein wird. München profitiert von den vielfältigen Möglichkeiten, die uns die europäische Integration bietet, sei es durch den Zugang zu Märkten, die Förderung von Wissenschaft und Forschung oder die Stärkung des interkulturellen Dialogs. Hier können die Münchnerinnen und Münchner das konkret sehen und gemeinsam Demokratie gestalten.“