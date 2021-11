MILES launcht Elektrofahrzeuge in München

Über 100 vollelektrische VW ID.3 werden in die Flotte aufgenommen

MILES, der zweitgrößte Carsharing Anbieter in Deutschland, erweitert seine Pkw-Flotte in München um Elektrofahrzeuge. In den nächsten Wochen werden über 100 VW ID.3 zur Anmietung im stationslosen Sharingmodell bereitstehen. In Zukunft soll die Anzahl weiter steigen, denn MILES hat den Anspruch seine Fahrzeugflotte nach und nach zu elektrifizieren und im Schnitt eine elektrifizierte Flotte zu haben als der bundesdeutsche Durchschnitt.

Der progressive Ansatz der Stadt München und die kooperative Zusammenarbeit mit neuen Mobilitätsanbietern sind die Hauptgründe für die Expansion. München fördert Carsharing hinsichtlich der Parkregelungen. Dazu zählt das Aussetzen der Höchstparkdauer, die Aufhebung von Beschränkungen auf Anwohnerparkflächen und eine Parkpauschale pro Auto. Hinzu kommt eine gesonderte Förderung für das Parken von E-Carsharing Fahrzeugen.

“Solche Förderungen sind für unsere Entscheidungsprozesse ausschlaggebend.” begründet Oliver Mackprang, CEO von MILES die Expansion. “Die operativen Kosten beim E-Carsharing sind höher* und einige Einsatzgebiete können wegfallen, wenn beispielsweise eine weite Strecke geplant ist, die Ladefüllung allerdings nur noch 20 Prozent beträgt. Hier spielt das Thema Reichweitenangst rein.” ergänzt er.

Rückblick

Im März 2021 hat MILES erstmalig Elektrofahrzeuge in die Flotte integriert und den Großteil in Hamburg platziert. Grund für die Standortwahl war ebenfalls, dass Hamburg den Einsatz von Elektromobilität fördert. In Hamburg fahren inzwischen knapp 200 MILES Fahrzeuge elektrisch.

Seit 2019 ist MILES mit seinem Transportersharing in München aktiv, im April 2021 hat der Anbieter seine Pkw-Flotte in München ausgerollt.

Technische Daten: MILES und Volkswagen ID.3

Die Elektrofahrzeuge werden in der MILES App mit dem Buchstaben “E” gekennzeichnet. Abgerechnet wird nach gefahrenen Kilometern oder im Stunden- bzw. Tagestarif. Der Preis pro Kilometer beträgt wie bei allen Pkw 89 Cent pro Kilometer.

Der VW ID.3 hat im vollständig geladenen Zustand eine Reichweite von bis zu 420 Kilometer. An DC-Ladestationen ist eine Schnellaufladung auf 80 Prozent in 35 Minuten möglich. An AC-Ladesäulen dauert eine 100-prozentige Aufladung 6 Stunden 15 Minuten.

* Elektrofahrzeuge müssen häufiger geladen werden, die Ladezeit ist länger als ein Tankvorgang und es gibt weniger Ladepunkte als Tankstellen, das bedeutet die Wege zu einer freien Ladesäule können länger sein.