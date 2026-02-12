Münchener HiFi-Tage 2026 – 14. bis 15. März 2026

Wenn Musik wieder unter die Haut geht – Die Münchener HiFi-Tage feiern 2026 ihre Premiere – und bringen Klang, Leidenschaft und echte Emotion nach Bayern.

Es gibt Momente, in denen Musik mehr ist als nur ein Lied. Sie wird Erinnerung. Gänsehaut. Herzschlag. Genau diese Momente stehen im Mittelpunkt der Münchener HiFi-Tage.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in Hamburg und Stuttgart entsteht nun im Süden Deutschlands ein neuer Treffpunkt für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen.

Hier geht es nicht um Technik allein.

Es geht um Atmosphäre. Um Begegnungen. Um das Staunen, wenn ein vertrauter Song plötzlich neue Details offenbart – leise Atemzüge, zarte Saitenschwingungen, tiefe Bässe, die den Raum erfüllen.

In stilvollem Ambiente präsentieren ausgewählte Marken ihre audiophilen Meisterwerke – von beeindruckenden Lautsprechern über fein abgestimmte Verstärker bis hin zu analogen Schätzen und modernen Streaming-Lösungen. Doch im Mittelpunkt steht immer das Erlebnis.

Die Münchener HiFi-Tage sind bewusst persönlich gehalten. Keine anonyme Messehalle, sondern Räume, in denen man Platz nimmt, zuhört, sich austauscht – und gemeinsam Klang entdeckt.

„Musik verbindet. Sie schafft Nähe, selbst zwischen Fremden. Mit München möchten wir einen Ort schaffen, an dem diese Verbindung spürbar wird“, so Veranstalterin Ivonne Borchert-Lima.

Die neue Veranstaltung lädt Musikliebhaber, Designfreunde, Technikbegeisterte und Neugierige ein, Teil einer wachsenden Community zu werden.

München bekommt einen neuen Klangraum.

Einen Ort für Gänsehaut.

Für Inspiration.

Für Musik, die bleibt.

Auf einen Blick:

Münchener HiFi-Tage

14.–15. März 2026

Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 – 16:00 Uhr

LE MERIDIEN München

Bayerstraße 41

80335 München

Tickets über die Homepage buchbar oder vor Ort an der Tageskasse

www.hifitage.de