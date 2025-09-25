Münchner Wissenschaftstage mit dem Entdecker-Reich der FORSCHA im Herzen der Stadt – vom 10. bis 12. Oktober 2025

FORUM Schwanthalerhöhe wird zum Spielplatz des Wissens



Neugier trifft auf Innovation: Zum ersten Mal verwandelt sich das FORUM Schwanthalerhöhe in eine Erlebniswelt für kleine und große Wissenshungrige. Vom10. bis 12. Oktober 2025 finden hier die Münchner Wissenschaftstage mit der FORSCHA – Das Entdeckerreich – Bayerns bedeutendes Wissens- und Erlebnisfestival rund um Forschung und Zukunftsthemen.

Kinder, Jugendliche, Familien, Schulklassen und Kitagruppen sind eingeladen, Naturwissenschaften, MINT und mehr hautnah zu erleben: Mitmachen, Ausprobieren, Forschen und Staunen stehen im Mittelpunkt. In spannenden Workshops, interaktiven Mitmachstationen, fesselnden Science-Shows und inspirierenden Vorträgen vermitteln Experten aus Forschung, Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung komplexe Themen spielerisch und verständlich.

Ob ein virtueller Ausflug in ferne Galaxien, klimafreundliche Lösungen zum Anfassen oder ein kreatives Tüftelprojekt – das Angebot begeistert mit Vielfalt und Innovationskraft. Ziel ist es, junge Talente zu entdecken, Bildung erlebbar zumachen und den Forschergeist in allen Altersgruppen zu wecken.

Neuer Veranstaltungsort mit Signalwirkung

Mit dem FORUM Schwanthalerhöhe als zentral gelegenem, urbanem Treffpunktgewinnt das Wissens- und Erlebnisfestival oder gewinnen Münchner Wissenschaftstage und FORSCHA einen lebendigen Veranstaltungsort, der Wissenschaft inmitten der Stadt direkt zu den Menschen bringt. Damit leistet das FORUM Schwanthalerhöhe einen aktiven Beitrag zur Förderung von Bildung, Familienfreundlichkeit und Zukunftskompetenz in München.